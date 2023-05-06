Гучна ніч: над Дніпром та областю збили чотири “шахеди”

Сьогодні вночі у Дніпрі було гучно.

У ніч на 6 травня в Дніпрі та області чули вибухи та характерні звуки іранських безпілотників.

Як повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, над областю збили чотири дрона-камікадзе “Шахед”. Військові з повітряного командування “Схід” приземлили всі безпілотники, які випустили на Дніпропетровщину.

На жаль, є руйнування. Уламки збитих мопедів впали у Синельниківському районі. Там вибиті вікна у 5 приватних будинках. Понівечені дві господарські споруди та лінія електропередач. Люди неушкоджені.

Крім цього, традиційно російська армія цілила і по Марганецькій громаді Нікопольського району. Випустила півтора десятки снарядів з “Граду”. Минулося без постраждалих. Наслідки атаки з’ясовуються.

Інформацію про збиття БПЛА підтвердили і в Повітряному командуванні “Схід”. Військові збили 4 “мопеди” вночі і один безпілотник зранку. Ось так виглядає збите залізяччя:

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що звуки вибухів чули і зранку.

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