Гучна ніч: над Дніпром та областю збили чотири “шахеди”

У ніч на 6 травня в Дніпрі та області чули вибухи та характерні звуки іранських безпілотників.
Як повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, над областю збили чотири дрона-камікадзе “Шахед”. Військові з повітряного командування “Схід” приземлили всі безпілотники, які випустили на Дніпропетровщину.
На жаль, є руйнування. Уламки збитих мопедів впали у Синельниківському районі. Там вибиті вікна у 5 приватних будинках. Понівечені дві господарські споруди та лінія електропередач. Люди неушкоджені.
Крім цього, традиційно російська армія цілила і по Марганецькій громаді Нікопольського району. Випустила півтора десятки снарядів з “Граду”. Минулося без постраждалих. Наслідки атаки з’ясовуються.
Інформацію про збиття БПЛА підтвердили і в Повітряному командуванні “Схід”. Військові збили 4 “мопеди” вночі і один безпілотник зранку. Ось так виглядає збите залізяччя:
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що звуки вибухів чули і зранку.
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