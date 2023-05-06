Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Гучна ніч: над Дніпром та областю збили чотири “шахеди”

Сьогодні 08:42
просмотров

Сьогодні вночі у Дніпрі було гучно.

Новости Днепра про Гучна ніч: над Дніпром та областю збили чотири

У ніч на 6 травня в Дніпрі та області чули вибухи та характерні звуки іранських безпілотників.

Як повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, над областю збили чотири дрона-камікадзе “Шахед”. Військові з повітряного командування “Схід” приземлили всі безпілотники, які випустили на Дніпропетровщину. 

На жаль, є руйнування. Уламки збитих мопедів впали у Синельниківському районі. Там вибиті вікна у 5 приватних будинках. Понівечені дві господарські споруди та лінія електропередач. Люди неушкоджені.

Крім цього, традиційно російська армія цілила і по Марганецькій громаді Нікопольського району. Випустила півтора десятки снарядів з “Граду”. Минулося без постраждалих. Наслідки атаки з’ясовуються.

Інформацію про збиття БПЛА підтвердили і в Повітряному командуванні “Схід”. Військові збили 4 “мопеди” вночі і один безпілотник зранку. Ось так виглядає збите залізяччя:

Новости Днепра про Гучна ніч: над Дніпром та областю збили чотири

Новости Днепра про Гучна ніч: над Дніпром та областю збили чотири

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що звуки вибухів чули і зранку. 

Читайте також:

Новости Днепра про Гучна ніч: над Дніпром та областю збили чотири Українська

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Рідкісне місячне затемнення 5 травня: чарівні світлини зняті в небі над Дніпром (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:30
    Рідкісне місячне затемнення 5 травня: чарівні світлини зняті в небі над Дніпром (ФОТО)

    Наступного разу таке явище ми зможемо побачити через 20 років.

    У Дніпрі пролунав вибух: що відомо
    Новини Дніпра
    Сьогодні 08:19
    У Дніпрі пролунав вибух: що відомо

    У Дніпрі чули вибух.

    Загинула жінка: росіяни обстріляли поліцейських, які евакуювали мешканців Бахмута
    Новини Дніпра
    Вчора 22:00
    Загинула жінка: росіяни обстріляли поліцейських, які евакуювали мешканців Бахмута

    Російські війська обстріляли групу правоохоронців, які вивозили жителів Бахмута у…

    Окупанти тричі за день обстріляли Нікопольський район: подробиці
    Новини Дніпра
    Вчора 21:15
    Окупанти тричі за день обстріляли Нікопольський район: подробиці

    Тричі протягом дня окупанти гатили по Нікопольському району. З важкої…

    Наверх