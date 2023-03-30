Готовят кассационную жалобу: в горсовете Днепра прокомментировали «отмену платы за парковки»

28 марта Денис Селин, руководитель ОО "Платформа Громадский контроль", сообщил, что апелляционный суд отменил три решения исполкома Днепровского городского совета по установлению тарифов на услуги по парковке автомобилей в городе.

С сегодняшнего дня (28 марта – авт.) все парковки бесплатны. Снесены три решения, которыми устанавливались как коэффициенты на парковки, зонинг, так и сами тарифы на парковки, – написал тогда Денис Селин.

Сегодня в департаменте правового обеспечения горсовета прокомментировали эту информацию и отметили, что исполнительный комитет готовит кассационную жалобу по поводу постановления Третьего апелляционного административного суда на отмену тарифов за парковку.

Парковочные площадки являются частью сети, которая используется во время дорожного движения. Так что такое решение Третьего апелляционного суда может усугубить ситуацию на автодорогах. Ведь нарушение ПДД, в том числе остановки и стоянки, может навредить проезду в первую очередь медицинского, военного и специального транспорта, — говорится в сообщении департамента.

Какие решения отменили, смотрите ниже:

Напомним, ранее мы писали, что в департаменте транспорта сообщили, где в Днепре будут платные парковки.

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