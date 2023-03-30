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  • Готують касаційну скаргу: у міськраді Дніпра прокоментували “скасування плати за парковки”

Готують касаційну скаргу: у міськраді Дніпра прокоментували “скасування плати за парковки”

Сьогодні 15:12
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28 березня Денис Селін, керівник ГО “Платформа Громадський контроль”, повідомив, що апеляційний суд скасував три рішення виконкому Дніпровської міської ради щодо встановлення тарифів на послуги з паркування автівок у місті.

Новости Днепра про Готують касаційну скаргу: у міськраді Дніпра прокоментували

Відсьогодні (28 березня, – авт.) всі парковки безкоштовні. Знесено три рішення, якими встановлювались як коефіцієнти на парковки, зонінг, так і самі тарифи на парковки, – написав тоді Денис Селін.

Новости Днепра про Готують касаційну скаргу: у міськраді Дніпра прокоментували

Сьогодні у департаменті правового забезпечення міськради прокоментували цю інформацію та зазначили, що виконавчий комітет готує касаційну скаргу щодо постанови Третього апеляційного адміністративного суду на скасування тарифів за паркування.

Майданчики для паркування є частиною мережі, яка використовується під час дорожнього руху. Тож таке рішення Третього апеляційного суду може погіршити ситуацію на автошляхах. Адже порушення ПДР, зокрема зупинки та стоянки, може нашкодити проїзду в першу чергу медичного, військового та спеціального транспорту, – йдеться у повідомленні департаменту.

Які саме рішення скасували, дивіться нижче:

Новости Днепра про Готують касаційну скаргу: у міськраді Дніпра прокоментували

Нагадаємо, раніше ми писали, що у департаменті транспорту повідомили, де у Дніпрі будуть платні парковки.

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Новости Днепра про Готують касаційну скаргу: у міськраді Дніпра прокоментували Українська

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