Готують касаційну скаргу: у міськраді Дніпра прокоментували “скасування плати за парковки”

28 березня Денис Селін, керівник ГО “Платформа Громадський контроль”, повідомив, що апеляційний суд скасував три рішення виконкому Дніпровської міської ради щодо встановлення тарифів на послуги з паркування автівок у місті.

Відсьогодні (28 березня, – авт.) всі парковки безкоштовні. Знесено три рішення, якими встановлювались як коефіцієнти на парковки, зонінг, так і самі тарифи на парковки, – написав тоді Денис Селін.

Сьогодні у департаменті правового забезпечення міськради прокоментували цю інформацію та зазначили, що виконавчий комітет готує касаційну скаргу щодо постанови Третього апеляційного адміністративного суду на скасування тарифів за паркування.

Майданчики для паркування є частиною мережі, яка використовується під час дорожнього руху. Тож таке рішення Третього апеляційного суду може погіршити ситуацію на автошляхах. Адже порушення ПДР, зокрема зупинки та стоянки, може нашкодити проїзду в першу чергу медичного, військового та спеціального транспорту, – йдеться у повідомленні департаменту.

Які саме рішення скасували, дивіться нижче:

Нагадаємо, раніше ми писали, що у департаменті транспорту повідомили, де у Дніпрі будуть платні парковки.

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