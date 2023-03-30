В пятницу многие жители Днепра останутся без света: адреса

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В пятницу, 31 марта, многие жители Днепра останутся без света.

Это связано с проведением ремонтных работ на линиях электроснабжения и касается только абонентов Центральной энергетической компании, говорится в ТГ-канале ЦЭКа.

Так, 31 марта с 09:00 до 16:00 будет прекращена подача электроэнергии по адресам:

ул. Автозаводская: 1-45, 45Б, 46-48, 50, 51, 51А, 52-62, 64-88 (четные), 88А, 88Б, 90, 90А, 90Б, 90В, 90Г, 90Д, 92-102 (четные), 102А, 102Б, 104, 106, 112-136 (четные);

ул. Академика Янгеля: 16;

ул. Арабатская: 32М;

ул. Дмитрия Кедрина: 40, 40А, 47, 49, 50, 51, 52, 52А, 56, 56А, 58, 60, 62, 62А, 64А;

ул. Зимняя: 1-12, 12А, 13-18, 20;

ул. Каверина: 1;

ул. Кленовая: 1, 3, 5;

ул. Крамского: 1, 3, 5, 7-12, 12А, 13-42, 43А, 44, 44А, 45, 47, 51Б;

ул. Криворожская: 1, 12, 12А, 14, 14А, 16, 16А, 20А, 22, 22Б, 24-50 (четные);

ул. Макарова: 2, 2А, 4, 4А;

ул. Надбалковская: 4-24 (четные), 30, 38, 40, 40А;

ул. Надежды Алексеенко: 100, 104, 106, 106А, 108;

ул. Павла Чубинского: 4, 4А, 6, 6А, 7, 8, 9, 11, 11А, 13;

ул. Победителей: 1-8, 8А, 9-35, 37-47, 47А, 48-65, 65А, 66-73, 75, 77, 79-81, 84, 84Б, 86-98 (четные);

ул. Правды: 2А, 20А, 24А, 48, 49А, 52, 53, 53А, 54-65, 65А, 66;

ул. Пржевальского: 2, 2А, 4, 6, 8;

ул. Рабочая: 65, 73, 79-91 (нечетные), 91А, 91Б, 93, 95, 95А, 97, 97А, 97Б, 99, 99А, 176, 176А, 178, 178Д;

ул. Седова: 1, 1А, 2, 2А, 2Б, 3, 4, 4А, 5, 7-16, 16А, 17, 18, 18А, 19, 20, 22;

ул. Театральная: 1, 5, 5А;

пер. Станкостроительный: 4;

пер. Общественный: 1-5, 7, 9, 10-13;

пер. Зимний: 1-8;

пер. Изюмский: 12, 14, 31-43 (нечетные), 43А, 45, 46А, 47, 51А, 55, 57, 57А, 59, 61, 61А, 63, 63А, 65, 65А, 67, 66 , 71, 71А, 73, 75, 75А, 77, 79, 79А, 81, 81А, 83, 83А, 85, 85А, 87, 87А, 89, 91, 93, 95, 109;

пер. Криворожский: 4, 5, 6, 7, 9, 11,13;

пер. Северный: 1-12, 12А, 14, 16;

проезда Тупиковый: 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15;

проезда Шахматный: 2, 4-7, 9, 11, 12, 12А, 14, 16-22, 22А, 22Б, 23, 24, 26-30, 30А, 31-33, 33Б, 34, 35, 35А, 3 -41, 41А, 42-47, 49-67 (нечетные), 67А;

туп. Криворожский: 24.

Учитывайте эту информацию!

Напомним, ранее мы писали, что в апреле некоторые жители Днепра останутся без газа: даты и адреса

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