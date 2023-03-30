Бойцы ВСУ вернули детям их серебряные ложечки, которые оккупанты смародерили на Киевщине

Так, в Киевской области россияне смародерили детские серебряные ложечки – на них указаны имена, даты и время рождения, есть даже вес и рост деток при рождении.
Эти ложечки обнаружили бойцы ВСУ из 60-й пехотной Ингулецкой бригады, когда разминировали российские блиндажи под Киевом.
Наши защитники решили найти владельцев, поэтому обратились к волонтерам.
Об этом рассказал днепрянин Юрий Фаныгин.
Позже стало известно, что владельцы ложечек нашлись!
Военные передали их бабушке Людмиле, которая и дарила их внукам.
Дети и их мама сейчас находятся за границей. Известно, что весной 2022 года семья попала под оккупацию под Бучей. Чудом все уцелели, но россияне уничтожили их дом и вещи. Но ложечки удалось вернуть.
Спасибо нашим защитникам!
Читайте также:
Автор:
Магазины Днепра каждую неделю устраивают различные акции на десятки, а…
В центре Днепра есть храм, где раньше лечили больных.
В Днепре частично перекроют проспект Слобожанский.
В Днепре патрульные задержали троих парней, ограбивших квартиру.
Магазины Днепра каждую неделю устраивают различные акции на десятки, а то и сотни товарных позиций и продуктов. Со скидкой в «Сильпо», «АТБ» или «Варусе» можно купить все: от средства для посуды или тарелок с носками до круп, шоколадок и колбасных…
В центре Днепра есть храм, где раньше лечили больных.
В Днепре частично перекроют проспект Слобожанский.
В Днепре патрульные задержали троих парней, ограбивших квартиру.
28 марта около 16:00 в полицию сообщили о конфликте возле дома на улице Набережная Победы.
В ближайшие несколько дней Днепр ждет потепление, поэтому автомобилисты начнут менять зимние шины на летние. «Переобувать» машину рекомендуется когда за окном будет стабильная погода с температурой +10 градусов тепла и больше.
Гетманцев отметил, что пониженный налог на горючее был ошибкой.
В сети распространяют очередной фейк от россии.
В Днепре ищут хозяев для слепой собачки.
Наша гордость!
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!