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  • Бойцы ВСУ вернули детям их серебряные ложечки, которые оккупанты смародерили на Киевщине

Бойцы ВСУ вернули детям их серебряные ложечки, которые оккупанты смародерили на Киевщине

Сегодня 13:46
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Российские оккупанты грабят и уничтожают украинские города и села.

Новости Днепра про Бойцы ВСУ вернули детям их серебряные ложечки, которые оккупанты смародерили на Киевщине

Так, в Киевской области россияне смародерили детские серебряные ложечки – на них указаны имена, даты и время рождения, есть даже вес и рост деток при рождении.

Эти ложечки обнаружили бойцы ВСУ из 60-й пехотной Ингулецкой бригады, когда разминировали российские блиндажи под Киевом.

Наши защитники решили найти владельцев, поэтому обратились к волонтерам.

Об этом рассказал днепрянин Юрий Фаныгин.

Позже стало известно, что владельцы ложечек нашлись!

Военные передали их бабушке Людмиле, которая и дарила их внукам.

Дети и их мама сейчас находятся за границей. Известно, что весной 2022 года семья попала под оккупацию под Бучей. Чудом все уцелели, но россияне уничтожили их дом и вещи. Но ложечки удалось вернуть.

Новости Днепра про Бойцы ВСУ вернули детям их серебряные ложечки, которые оккупанты смародерили на Киевщине

Спасибо нашим защитникам!

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