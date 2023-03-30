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Выдающийся новатор в хирургии: умер известный кардиохирург из Днепра

Сегодня 15:49
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В Варшаве на 88 году жизни скончался выдающийся днепровский хирург.

Новости Днепра про Выдающийся новатор в хирургии: умер известный кардиохирург из Днепра

Об этом сообщили в Днепровском государственном медицинском университете.

Евгений Васильевич Колесов – выдающийся днепровский кардиохирург. В последнее время жил в Варшаве, где и скончался 25 марта.

Родился в Перми, в семье медиков. В 60-х годах окончил университет и начал свою карьеру с должности клинического ординатора. В 80-х стал заведующим кафедрой госпитальной хирургии Днепропетровского медицинского института. Евгений Васильевич посвятил значительную часть своей жизни развитию хирургии на Днепропетровщине.

В частности, при его содействии в областной больнице Мечникова было открыто отделение кардиохирургии. В 2000 году, на конференции в Париже, он был признан одним из выдающихся новаторов в хирургии 20 века.

Прощание и захоронение состоится 31 марта 2023 в Варшаве, где хирург жил в последнее время.

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Новости Днепра про Выдающийся новатор в хирургии: умер известный кардиохирург из ДнепраУкраїнська Новости Днепра про Выдающийся новатор в хирургии: умер известный кардиохирург из ДнепраРусский

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