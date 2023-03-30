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Видатний новатор в хірургії: помер відомий кардіохірург із Дніпра

Сьогодні 15:49
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У Варшаві на 88 році життя помер видатний дніпровський хірург.

Новости Днепра про Видатний новатор в хірургії: помер відомий кардіохірург із Дніпра

Про це повідомили в Дніпровському державному медичному університеті. 

Євген Васильович Колесов – видатний дніпровський кардіохірург. Останнім часом жив у Варшаві, де і помер 25 березня. 

Народився в Пермі, у сім’ї медиків. У 60-х роках закінчив університет та почав свою кар’єру з посади клінічного ординатора. У 80-х став завідувачем кафедри шпитальної хірургії Дніпропетровського медичного інституту. Євген Васильович присвятив значну частину свого життя розвитку хірургії на Дніпропетровщині. 

Зокрема, за його сприяння в обласній лікарні Мечникова відкрили відділення кардіохірургії. У 2000 році, на конференції у Парижі, його визнали одним із видатних новаторів в хірургії 20 століття. 

Прощання та поховання відбудеться 31 березня 2023 року у Варшаві, де хірург мешкав останнім часом.

 

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Новости Днепра про Видатний новатор в хірургії: помер відомий кардіохірург із ДніпраУкраїнська

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