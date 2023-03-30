Видатний новатор в хірургії: помер відомий кардіохірург із Дніпра

Про це повідомили в Дніпровському державному медичному університеті.
Євген Васильович Колесов – видатний дніпровський кардіохірург. Останнім часом жив у Варшаві, де і помер 25 березня.
Народився в Пермі, у сім’ї медиків. У 60-х роках закінчив університет та почав свою кар’єру з посади клінічного ординатора. У 80-х став завідувачем кафедри шпитальної хірургії Дніпропетровського медичного інституту. Євген Васильович присвятив значну частину свого життя розвитку хірургії на Дніпропетровщині.
Зокрема, за його сприяння в обласній лікарні Мечникова відкрили відділення кардіохірургії. У 2000 році, на конференції у Парижі, його визнали одним із видатних новаторів в хірургії 20 століття.
Прощання та поховання відбудеться 31 березня 2023 року у Варшаві, де хірург мешкав останнім часом.
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