Видатний новатор в хірургії: помер відомий кардіохірург із Дніпра

У Варшаві на 88 році життя помер видатний дніпровський хірург.

Про це повідомили в Дніпровському державному медичному університеті.

Євген Васильович Колесов – видатний дніпровський кардіохірург. Останнім часом жив у Варшаві, де і помер 25 березня.

Народився в Пермі, у сім’ї медиків. У 60-х роках закінчив університет та почав свою кар’єру з посади клінічного ординатора. У 80-х став завідувачем кафедри шпитальної хірургії Дніпропетровського медичного інституту. Євген Васильович присвятив значну частину свого життя розвитку хірургії на Дніпропетровщині.

Зокрема, за його сприяння в обласній лікарні Мечникова відкрили відділення кардіохірургії. У 2000 році, на конференції у Парижі, його визнали одним із видатних новаторів в хірургії 20 століття.

Прощання та поховання відбудеться 31 березня 2023 року у Варшаві, де хірург мешкав останнім часом.

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