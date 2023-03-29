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У департаменті транспорту написали, де у Дніпрі будуть платні парковки

Сьогодні 17:29
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У Дніпрі з 1 квітня поновлюється оплата за паркування на семи майданчиках біля зон відпочинку.

Новости Днепра про У департаменті транспорту написали, де у Дніпрі будуть платні парковки

Про це повідомили у департаменті транспорту Дніпровської міської ради.

Так, з 1 квітня доведеться платити за парковки:

  • на під’їзді до парку ім. Шевченка;
  • вул. Січеславська Набережна, в районі буд. № 57-А, АЗС «Юкон»;
  • вул. Січеславська Набережна, в районі Фестивального причалу;
  • вул. Січеславська Набережна, в районі мосту на Монастирський острів;
  • вул. Маршала Малиновського, напроти буд. № 2;
  • вул. Набережна Перемоги, в районі буд. № 37-Д;
  • вул. Набережна Перемоги, в районі скверу «Прибережний».

У департаменті зазначають, що оплата поновлюється на весняно-літній період згідно з рішенням, яке ухвалено на виконавчому комітеті міської ради 25 січня 2022 року. Паркомати на цих майданчиках запрацюють, інформацію буде внесено до застосунків Parking Dnipro та UNIP.

Новости Днепра про У департаменті транспорту написали, де у Дніпрі будуть платні парковки

Слід зазначити, що вчора Денис Селін, керівник ГО “Платформа Громадський контроль”, повідомляв, що апеляційний суд скасував три рішення виконкому Дніпровської міської ради щодо встановлення тарифів на послуги з паркування автівок у місті.

Відсьогодні (28 бередня, – авт.) всі парковки безкоштовні. Знесено три рішення, якими встановлювались як коефіцієнти на парковки, зонінг, так і самі тарифи на парковки, – написав Денис Селін.

Новости Днепра про У департаменті транспорту написали, де у Дніпрі будуть платні парковки

Але про які саме рішення йдеться, поки невідомо. Ухвала суду з’явиться протягом 10 днів.

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Новости Днепра про У департаменті транспорту написали, де у Дніпрі будуть платні парковкиУкраїнська

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