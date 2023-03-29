У департаменті транспорту написали, де у Дніпрі будуть платні парковки

Про це повідомили у департаменті транспорту Дніпровської міської ради.
Так, з 1 квітня доведеться платити за парковки:
У департаменті зазначають, що оплата поновлюється на весняно-літній період згідно з рішенням, яке ухвалено на виконавчому комітеті міської ради 25 січня 2022 року. Паркомати на цих майданчиках запрацюють, інформацію буде внесено до застосунків Parking Dnipro та UNIP.
Слід зазначити, що вчора Денис Селін, керівник ГО “Платформа Громадський контроль”, повідомляв, що апеляційний суд скасував три рішення виконкому Дніпровської міської ради щодо встановлення тарифів на послуги з паркування автівок у місті.
Відсьогодні (28 бередня, – авт.) всі парковки безкоштовні. Знесено три рішення, якими встановлювались як коефіцієнти на парковки, зонінг, так і самі тарифи на парковки, – написав Денис Селін.
Але про які саме рішення йдеться, поки невідомо. Ухвала суду з’явиться протягом 10 днів.
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