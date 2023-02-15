Горячая потребность: в Днепре волонтеры собирают манекены

Напомним, ранее мы писали о детях с Днепропетровщины, поддерживающих военных необычными картинами.

Детали о цвете, размере, состоянии и других характеристиках нет. Поэтому если вы владелец магазина и у вас есть лишние манекены, которые вы можете отдать волонтерам – телефон для связи: (099) 424-62-77.

По просьбе военных собираем манекены. Просим распространить среди магазинов и ТЦ, – написали в ТАПС.

Об этом сообщили на странице Координационного штаба волонтеров Днепра в Facebook.

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