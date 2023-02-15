Гаряча потреба: у Дніпрі волонтери збирають манекени

Дніпровські волонтери відкрили збір манекенів.
Про це повідомили на сторінці Координаційного штабу волонтерів Дніпра на Facebook.
За проханням військових збираємо манекени. Просимо поширити серед магазинів та ТЦ, – написали в ТАПС.
Деталей про колір, розмір, стан та інші характеристики немає. Тому якщо ви власник магазину і у вас є зайві манекени, які ви можете віддати волонтерам – телефон для зв’язку: (099) 424-62-77.
Адреса: вулиця Січеславська набережна, 29а.
Нагадаємо, раніше ми писали про дітей з Дніпропетровщини, які підтримують військових незвичними картинами.
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