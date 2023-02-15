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Гаряча потреба: у Дніпрі волонтери збирають манекени

Сьогодні 17:35
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Волонтери Дніпра просять про допомогу.
Новости Днепра про Гаряча потреба: у Дніпрі волонтери збирають манекени

фото ілюстративне

Дніпровські волонтери відкрили збір манекенів.

Про це повідомили на сторінці Координаційного штабу волонтерів Дніпра на Facebook.

За проханням військових збираємо манекени. Просимо поширити серед магазинів та ТЦ, – написали в ТАПС.

Деталей про колір, розмір, стан та інші характеристики немає. Тому якщо ви власник магазину і у вас є зайві манекени, які ви можете віддати волонтерам – телефон для зв’язку: (099) 424-62-77.

Адреса: вулиця Січеславська набережна, 29а.

Новости Днепра про Гаряча потреба: у Дніпрі волонтери збирають манекени

Нагадаємо, раніше ми писали про дітей з Дніпропетровщини, які підтримують військових незвичними картинами. 

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Новости Днепра про Гаряча потреба: у Дніпрі волонтери збирають манекениУкраїнська Новости Днепра про Гаряча потреба: у Дніпрі волонтери збирають манекениРусский

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