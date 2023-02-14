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  • Патріотичні сніжні картини: діти Дніпрпетровщини підтримують воїнів ЗСУ

Патріотичні сніжні картини: діти Дніпрпетровщини підтримують воїнів ЗСУ

Сьогодні 18:45
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Чудові патріотичні сніжні картини створюють дошколята Васильківщини.

Новости Днепра про Патріотичні сніжні картини: діти Дніпрпетровщини підтримують воїнів ЗСУ

Про це повідомляє Васильківський дошкільний навчальний заклад “Зернятко”.

«Діти з нетерпінням чекали снігу, адже ігри та досліди зі снігом люблять всі. Наші дітки спробували бути художниками. Але малювали ми не на аркушах, а на снігові.
З великим задоволенням діти створювали картину ” Квітуча Україна” з допомогою вихователя Євгенії Борисівни Задубровської. Цей досвід з снігом був захопливий та чарівний», – йдеться у повідомленні.

Новости Днепра про Патріотичні сніжні картини: діти Дніпрпетровщини підтримують воїнів ЗСУ

Раніше ми писали: Діти війни: понад 1,7 тис переселенок народили дітей на Дніпропетровщині

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Новости Днепра про Патріотичні сніжні картини: діти Дніпрпетровщини підтримують воїнів ЗСУУкраїнська Новости Днепра про Патріотичні сніжні картини: діти Дніпрпетровщини підтримують воїнів ЗСУРусский

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