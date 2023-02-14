Патріотичні сніжні картини: діти Дніпрпетровщини підтримують воїнів ЗСУ

Про це повідомляє Васильківський дошкільний навчальний заклад “Зернятко”.
«Діти з нетерпінням чекали снігу, адже ігри та досліди зі снігом люблять всі. Наші дітки спробували бути художниками. Але малювали ми не на аркушах, а на снігові.
З великим задоволенням діти створювали картину ” Квітуча Україна” з допомогою вихователя Євгенії Борисівни Задубровської. Цей досвід з снігом був захопливий та чарівний», – йдеться у повідомленні.
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