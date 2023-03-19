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  • Голуби мира и металлическое сердце: в центре Днепра появилась необычная арт-инсталляция (ФОТО)

Голуби мира и металлическое сердце: в центре Днепра появилась необычная арт-инсталляция (ФОТО)

Сегодня 15:55
просмотров

Сине-желтый основной цвет этой инсталляции.

Новости Днепра про Голуби мира и металлическое сердце: в центре Днепра появилась необычная арт-инсталляция (ФОТО)

В Днепре возле ТРЦ «Мост-сити» появилась необычная арт-инсталляция – металлическое сердце, на котором разместились голуби мира и цветы.

Все детали выполнены в сине-желтом цвете.

Фото опубликовала на своей странице в Instagram днепрянка Лилия Долгополова.

Живи и расцветай, моя Украина, – подписала она фото.

Новости Днепра про Голуби мира и металлическое сердце: в центре Днепра появилась необычная арт-инсталляция (ФОТО)

Напомним, ранее мы писали, что в Кении открыли украинский мурал «Зерна культуры».  

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Новости Днепра про Голуби мира и металлическое сердце: в центре Днепра появилась необычная арт-инсталляция (ФОТО)Українська Новости Днепра про Голуби мира и металлическое сердце: в центре Днепра появилась необычная арт-инсталляция (ФОТО)Русский

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