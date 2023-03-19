Голуби мира и металлическое сердце: в центре Днепра появилась необычная арт-инсталляция (ФОТО)

Сине-желтый основной цвет этой инсталляции.

В Днепре возле ТРЦ «Мост-сити» появилась необычная арт-инсталляция – металлическое сердце, на котором разместились голуби мира и цветы.

Все детали выполнены в сине-желтом цвете.

Фото опубликовала на своей странице в Instagram днепрянка Лилия Долгополова.

Живи и расцветай, моя Украина, – подписала она фото.

Напомним, ранее мы писали, что в Кении открыли украинский мурал «Зерна культуры».

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