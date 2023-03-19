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В Кении открыли украинский мурал «Зерна культуры»

Сегодня 09:30
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В кенийском городе Найроби открыли украинский мурал "Grains of Culture" ("Зерна культуры"), который стал частью первого масштабного украинского артпроекта на африканском континенте.

Новости Днепра про В Кении открыли украинский мурал

Об этом сообщил Музей украинской диаспоры.

Авторы мурала – кенийские художники Moha и Eliamin Ink и украинские художники Алина Конык, Андрей Ковтун и Никита Кравцов.

Отмечается, что в африканских странах мало знают об Украине. На этом континенте действуют всего 6 украинских посольств, а российская пропаганда очень мощная. Поэтому мурал “Зерна культуры” очень символичен, его цель – подчеркнуть сотрудничество между Украиной и Африкой и рассказать больше об Украине на этом континенте.

Украина поставляет зерно в Африку – даже сейчас, когда имеем полномасштабную войну. Украина помогает Кении – на днях прибудет корабль с гуманитарной помощью – зерном. Африка поставляет кофе во весь мир, а также в Украину. Мурал – трилогия, которая раскрывает тему наших отношений от диалога между людьми и до экономических, политических и культурных отношений, – рассказала об этом проекте в комментарии “УП.Жизнь” куратор Катя Тейлор.

Новости Днепра про В Кении открыли украинский мурал

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре «утеплили» мурал на «китайской стене» (ФОТО).

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