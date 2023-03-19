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  • Голуби миру та металеве серце: у Дніпрі біля ТРЦ “Мост-сіті” з’явилася незвичайна арт-інсталяція (ФОТО)

Голуби миру та металеве серце: у Дніпрі біля ТРЦ “Мост-сіті” з’явилася незвичайна арт-інсталяція (ФОТО)

Сьогодні 15:55
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Синьо-жовтий основний колір цієї інсталяції.

Новости Днепра про Голуби миру та металеве серце: у Дніпрі біля ТРЦ

У Дніпрі біля ТРЦ “Мост-сіті” з’явилася незвичайна арт-інсталяція – металеве серце, на якому розмістилися голуби миру та квіти. Усі деталі виконані у синьо-жовтих кольорах.

Фото опублікувала на своїй сторінці в Instagram дніпрянка Лілія Долгополова.

Живи і квітни, моя Україно, – підписала вона фото.

Новости Днепра про Голуби миру та металеве серце: у Дніпрі біля ТРЦ

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кенії відкрили український мурал “Зерна культури”. 

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Новости Днепра про Голуби миру та металеве серце: у Дніпрі біля ТРЦ Українська

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