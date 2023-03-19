Голуби миру та металеве серце: у Дніпрі біля ТРЦ “Мост-сіті” з’явилася незвичайна арт-інсталяція (ФОТО)

Синьо-жовтий основний колір цієї інсталяції.

У Дніпрі біля ТРЦ “Мост-сіті” з’явилася незвичайна арт-інсталяція – металеве серце, на якому розмістилися голуби миру та квіти. Усі деталі виконані у синьо-жовтих кольорах.

Фото опублікувала на своїй сторінці в Instagram дніпрянка Лілія Долгополова.

Живи і квітни, моя Україно, – підписала вона фото.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кенії відкрили український мурал “Зерна культури”.

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