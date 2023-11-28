Где в Днепре в 2023 году будут продавать елки: все адреса

В этом году будет работать 117 официальных елочных базаров. Об этом сообщили в горсовете.
В прошлом году было 124 официальных точки для продажи елок.
Ул. Артековская, 17;
Ул. Терещенковская, 26;
Ул. Березинская, 23-К;
Ул. Калиновая, 18;
Ул. Калиновая, 49;
Ул. Калиновая, 87-Н;
Ул. Солнечная Набережная, 6;
Ул. Солнечная Набережная, 34;
Шоссе Донецкое, 8;
Шоссе Донецкое, 9-А;
Шоссе Донецкое, 97;
Шоссе Донецкое, 110;
Шоссе, Донецкое, 124-Б.
Ул. Калиновая, 1;
Ул. Калиновая, 11-Б;
Ул. Николая Михновского, 25;
Ул. Яркая, 29/1 – ул. Калиновая, 8;
Ул. Юрия Липы, 1;
Просп. Мира, 12;
Просп. Мира, 35;
Просп. Мира, 55;
Просп. Петра Калнышевского, 1-А;
Просп. Петра Калнышевского, 27-К.
Ул. Авиационная, 8;
Ул. Большая Деевская, 32;
Ул. Большая Деевская, 40-Д;
Ул. Большая Деевская, 111-А;
Ул. Большая Деевская, 111-Б;
Ул. Гидропарковая, 17;
Ул. Гомельская, 57;
Ул. Даниила Галицкого, 32;
Ул. Даниила Галицкого, 38;
Ул. Каменская, 37;
Ул. Каменская, 40;
Ул. Коробова, 1-М;
Ул. Метростроевская, 5;
Ул. Метростроевская, 12;
Ул. Метростроевская, 21-А;
Ул. Мониторная, 2;
Ул. Мониторная, 7;
Ул. Мукачевская, 154;
Ул. Набережная Заводская, 97-Д;
Ул. Набережная Заводская, 99;
Ул. Юрия Кондратюка, 8;
Ул. Юрия Кондратюка, 35;
Ж/м Парус, 11;
Плод. Новокодацкая, 1;
Пров. Парусный, 12;
Просп. Ивана Мазепы, 2;
Просп. Ивана Мазепы, 31;
Просп. Ивана Мазепы, 33;
Просп. Ивана Мазепы, 40;
Просп. Ивана Мазепы, 49;
Просп. Ивана Мазепы, 51-А;
Просп. Ивана Мазепы, 56.
Ул. Лесопарковая, 9 – ул. Буковинская, 9;
Ул. Педагогическая, 22/1;
Ул. Северодонецка, 1-А;
Ул. Красногорская, 10
Бульв. Славы, 5-К;
Бульв. Славы, 40;
Ул. Набережная Победы, 82;
Ул. Набережная Победы, 44;
Просп. Гагарина, 8-А;
Просп. Гагарина, 167;
Просп. Гагарина, 175;
Просп. Героев, 3;
Просп. Героев, 2;
Просп. Героев, 11-Б;
Просп. Героев, 12;
Просп. Героев, 23-Д;
Просп. Героев, 30-Д.
Ул. Привокзальная, 15;
Ул. Юрия Савченко, 10;
Просп. Александра Поля, 2-А;
Просп. Александра Поля, 37;
Просп. Александра Поля, 82;
Чечеловский район:
Ул. Академика Янгеля, 8;
Ул. Владимира Антоновича, 87-Б;
Ул. Профессора Герасюты, 1;
Ул. Четвертый Пагроб, 2;
Ул. Криворожская, 15;
Ул. Новокрымская, 4;
Ул. Рабочая, 67;
Ул. Рабочая, 75;
Ул. Рабочая, 77;
Ул. Рабочая, 79;
Ул. Рабочая, 152;
Ул. Рабочая, 168;
Ул. Титова, 13;
Ул. Титова, 27;
Ул. Щепкина, 15-А.
Ул. Альвинского, 1/1;
Ул. Исполкомовская, 33;
Ул. Квартальная, 7-А;
Ул. Квартальная, 23;
Ул. Данилы Нечая, 11/1;
Ул. Василия Слипака, 52;
Ул. Инженерная, 6;
Ул. Паникахи, 28;
Ул. Паникахи, 38;
Ул. Паникахи, 77;
Ул. Паникахи, 15;
Ж/м Тополь-1, 15;
Ж/м Тополь-2, 22;
Ж/м Тополь-2, 27;
Ж/м Тополь-3, 51;
Ж/м Тополь-3, 77-А;
Просп. Богдана Хмельницкого, 8А;
Просп. Богдана Хмельницкого, 61;
Просп. Богдана Хмельницкого, 116;
Просп. Богдана Хмельницкого, 119;
Просп. Гагарина, 120;
Просп. Гагарина, 112;
Шоссе Запорожское, 48;
Ул. Михаила Грушевского, 85-Д.
Напомним, ранее городской голова Днепра сообщил, что в этом году в городе установят главную елку.
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