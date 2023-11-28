Где в Днепре в 2023 году будут продавать елки: все адреса

Опубликовали список локаций, где в этом году будут продавать елки.

В этом году будет работать 117 официальных елочных базаров. Об этом сообщили в горсовете.

В прошлом году было 124 официальных точки для продажи елок.

Амур-Нижнеднепровский район:

Ул. Артековская, 17;

Ул. Терещенковская, 26;

Ул. Березинская, 23-К;

Ул. Калиновая, 18;

Ул. Калиновая, 49;

Ул. Калиновая, 87-Н;

Ул. Солнечная Набережная, 6;

Ул. Солнечная Набережная, 34;

Шоссе Донецкое, 8;

Шоссе Донецкое, 9-А;

Шоссе Донецкое, 97;

Шоссе Донецкое, 110;

Шоссе, Донецкое, 124-Б.

Индустриальный район:

Ул. Калиновая, 1;

Ул. Калиновая, 11-Б;

Ул. Николая Михновского, 25;

Ул. Яркая, 29/1 – ул. Калиновая, 8;

Ул. Юрия Липы, 1;

Просп. Мира, 12;

Просп. Мира, 35;

Просп. Мира, 55;

Просп. Петра Калнышевского, 1-А;

Просп. Петра Калнышевского, 27-К.

Новокодацкий район:

Ул. Авиационная, 8;

Ул. Большая Деевская, 32;

Ул. Большая Деевская, 40-Д;

Ул. Большая Деевская, 111-А;

Ул. Большая Деевская, 111-Б;

Ул. Гидропарковая, 17;

Ул. Гомельская, 57;

Ул. Даниила Галицкого, 32;

Ул. Даниила Галицкого, 38;

Ул. Каменская, 37;

Ул. Каменская, 40;

Ул. Коробова, 1-М;

Ул. Метростроевская, 5;

Ул. Метростроевская, 12;

Ул. Метростроевская, 21-А;

Ул. Мониторная, 2;

Ул. Мониторная, 7;

Ул. Мукачевская, 154;

Ул. Набережная Заводская, 97-Д;

Ул. Набережная Заводская, 99;

Ул. Юрия Кондратюка, 8;

Ул. Юрия Кондратюка, 35;

Ж/м Парус, 11;

Плод. Новокодацкая, 1;

Пров. Парусный, 12;

Просп. Ивана Мазепы, 2;

Просп. Ивана Мазепы, 31;

Просп. Ивана Мазепы, 33;

Просп. Ивана Мазепы, 40;

Просп. Ивана Мазепы, 49;

Просп. Ивана Мазепы, 51-А;

Просп. Ивана Мазепы, 56.

Самарский район:

Ул. Лесопарковая, 9 – ул. Буковинская, 9;

Ул. Педагогическая, 22/1;

Ул. Северодонецка, 1-А;

Ул. Красногорская, 10

Соборный район:

Бульв. Славы, 5-К;

Бульв. Славы, 40;

Ул. Набережная Победы, 82;

Ул. Набережная Победы, 44;

Просп. Гагарина, 8-А;

Просп. Гагарина, 167;

Просп. Гагарина, 175;

Просп. Героев, 3;

Просп. Героев, 2;

Просп. Героев, 11-Б;

Просп. Героев, 12;

Просп. Героев, 23-Д;

Просп. Героев, 30-Д.

Центральный район:

Ул. Привокзальная, 15;

Ул. Юрия Савченко, 10;

Просп. Александра Поля, 2-А;

Просп. Александра Поля, 37;

Просп. Александра Поля, 82;

Ул. Пастера, 10.

Чечеловский район:

Ул. Академика Янгеля, 8;

Ул. Владимира Антоновича, 87-Б;

Ул. Профессора Герасюты, 1;

Ул. Четвертый Пагроб, 2;

Ул. Криворожская, 15;

Ул. Новокрымская, 4;

Ул. Рабочая, 67;

Ул. Рабочая, 75;

Ул. Рабочая, 77;

Ул. Рабочая, 79;

Ул. Рабочая, 152;

Ул. Рабочая, 168;

Ул. Титова, 13;

Ул. Титова, 27;

Ул. Щепкина, 15-А.

Шевченковский район:

Ул. Альвинского, 1/1;

Ул. Исполкомовская, 33;

Ул. Квартальная, 7-А;

Ул. Квартальная, 23;

Ул. Данилы Нечая, 11/1;

Ул. Василия Слипака, 52;

Ул. Инженерная, 6;

Ул. Паникахи, 28;

Ул. Паникахи, 38;

Ул. Паникахи, 77;

Ул. Паникахи, 15;

Ж/м Тополь-1, 15;

Ж/м Тополь-2, 22;

Ж/м Тополь-2, 27;

Ж/м Тополь-3, 51;

Ж/м Тополь-3, 77-А;

Просп. Богдана Хмельницкого, 8А;

Просп. Богдана Хмельницкого, 61;

Просп. Богдана Хмельницкого, 116;

Просп. Богдана Хмельницкого, 119;

Просп. Гагарина, 120;

Просп. Гагарина, 112;

Шоссе Запорожское, 48;

Ул. Михаила Грушевского, 85-Д.

Напомним, ранее городской голова Днепра сообщил, что в этом году в городе установят главную елку.

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