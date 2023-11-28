Де у Дніпрі в 2023 році продаватимуть ялинки: усі адреси

Опублікували перелік локацій, де цього року продаватимуть ялинки.

Цього року працюватиме 117 офіційних ялинкових базарів. Про це повідомили у міськраді.

Минулого року було 124 офіційні точки для продажу ялинок.

Амур-Нижньодніпровський район:



Вул. Артеківська, 17;



Вул. Терещенківська, 26;



Вул. Березинська, 23-К;



Вул. Калинова, 18;



Вул. Калинова, 49;



Вул. Калинова, 87-Н;



Вул. Сонячна Набережна, 6;



Вул. Сонячна Набережна, 34;



Шосе Донецьке, 8;



Шосе Донецьке, 9-А;



Шосе Донецьке, 97;



Шосе Донецьке, 110;



Шосе Донецьке, 124-Б.







Індустріальний район:



Вул. Калинова, 1;



Вул. Калинова, 11-Б;



Вул. Миколи Міхновського, 25;



Вул. Яскрава, 29/1 – вул. Калинова, 8;



Вул. Юрія Липи, 1;



Просп. Миру, 12;



Просп. Миру, 35;



Просп. Миру, 55;



Просп. Петра Калнишевського, 1-А;



Просп. Петра Калнишевського, 27-К.







Новокодацький район:



Вул. Авіаційна, 8;



Вул. Велика Діївська, 32;



Вул. Велика Діївська, 40-Д;



Вул. Велика Діївська, 111-А;



Вул. Велика Діївська, 111-Б;



Вул. Гідропаркова, 17;



Вул. Гомельська, 57;



Вул. Данила Галицького, 32;



Вул. Данила Галицького, 38;



Вул. Кам’янська, 37;



Вул. Кам’янська, 40;



Вул. Коробова, 1-М;



Вул. Метробудівська, 5;



Вул. Метробудівська, 12;



Вул. Метробудівська, 21-А;



Вул. Моніторна, 2;



Вул. Моніторна, 7;



Вул. Мукачівська, 154;



Вул. Набережна Заводська, 97-Д;



Вул. Набережна Заводська, 99;



Вул. Юрія Кондратюка, 8;



Вул. Юрія Кондратюка, 35;



Ж/м Парус, 11;



Пл. Новокодацька, 1;



Пров. Парусний, 12;



Просп. Івана Мазепи, 2;



Просп. Івана Мазепи, 31;



Просп. Івана Мазепи, 33;



Просп. Івана Мазепи, 40;



Просп. Івана Мазепи, 49;



Просп. Івана Мазепи, 51-А;



Просп. Івана Мазепи, 56.







Самарський район:



Вул. Лісопаркова, 9 – вул. Буковинська, 9;



Вул. Педагогічна, 22/1;



Вул. Північнодонецька, 1-А;



Вул. Червоногірська, 10.







Соборний район:



Бульв. Слави, 5-К;



Бульв. Слави, 40;



Вул. Набережна Перемоги, 82;



Вул. Набережна Перемоги, 44;



Просп. Гагаріна, 8-А;



Просп. Гагаріна, 167;



Просп. Гагаріна, 175;



Просп. Героїв, 3;



Просп. Героїв, 2;



Просп. Героїв, 11-Б;



Просп. Героїв, 12;



Просп. Героїв, 23-Д;



Просп. Героїв, 30-Д.







Центральний район:



Вул. Привокзальна, 15;



Вул. Юрія Савченка, 10;



Просп. Олександра Поля, 2-А;



Просп. Олександра Поля, 37;



Просп. Олександра Поля, 82;



Вул. Пастера, 10.







Чечелівський район:



Вул. Академіка Янгеля, 8;



Вул. Володимира Антоновича, 87-Б;



Вул. Професора Герасюти, 1;



Вул. Четвертий Пагроб, 2;



Вул. Криворізька, 15;



Вул. Новокримська, 4;



Вул. Робоча, 67;



Вул. Робоча, 75;



Вул. Робоча, 77;



Вул. Робоча, 79;



Вул. Робоча, 152;



Вул. Робоча, 168;



Вул. Титова, 13;



Вул. Титова, 27;



Вул. Щепкіна, 15-А.







Шевченківський район:



Вул. Альвінського, 1/1;



Вул. Виконкомівська, 33;



Вул. Квартальна, 7-А;



Вул. Квартальна, 23;



Вул. Данили Нечая, 11/1;



Вул. Василя Сліпака, 52;



Вул. Інженерна, 6;



Вул. Панікахи, 28;



Вул. Панікахи, 38;



Вул. Панікахи, 77;



Вул. Панікахи, 15;



Ж/м Тополя-1, 15;



Ж/м Тополя-2, 22;



Ж/м Тополя-2, 27;



Ж/м Тополя-3, 51;



Ж/м Тополя-3, 77-А;



Просп. Богдана Хмельницького, 8-А;



Просп. Богдана Хмельницького, 61;



Просп. Богдана Хмельницького, 116;



Просп. Богдана Хмельницького, 119;



Просп. Гагаріна, 120;



Просп. Гагаріна, 112;



Шосе Запорізьке, 48;



Вул. Михайла Грушевського, 85-Д.

Нагадаємо, раніше міський голова Дніпра повідомив, що цьогоріч у місті таки встановлять головну ялинку.

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