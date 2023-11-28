Де у Дніпрі в 2023 році продаватимуть ялинки: усі адреси

Цього року працюватиме 117 офіційних ялинкових базарів. Про це повідомили у міськраді.
Минулого року було 124 офіційні точки для продажу ялинок.
Амур-Нижньодніпровський район:
Вул. Артеківська, 17;
Вул. Терещенківська, 26;
Вул. Березинська, 23-К;
Вул. Калинова, 18;
Вул. Калинова, 49;
Вул. Калинова, 87-Н;
Вул. Сонячна Набережна, 6;
Вул. Сонячна Набережна, 34;
Шосе Донецьке, 8;
Шосе Донецьке, 9-А;
Шосе Донецьке, 97;
Шосе Донецьке, 110;
Шосе Донецьке, 124-Б.
Індустріальний район:
Вул. Калинова, 1;
Вул. Калинова, 11-Б;
Вул. Миколи Міхновського, 25;
Вул. Яскрава, 29/1 – вул. Калинова, 8;
Вул. Юрія Липи, 1;
Просп. Миру, 12;
Просп. Миру, 35;
Просп. Миру, 55;
Просп. Петра Калнишевського, 1-А;
Просп. Петра Калнишевського, 27-К.
Новокодацький район:
Вул. Авіаційна, 8;
Вул. Велика Діївська, 32;
Вул. Велика Діївська, 40-Д;
Вул. Велика Діївська, 111-А;
Вул. Велика Діївська, 111-Б;
Вул. Гідропаркова, 17;
Вул. Гомельська, 57;
Вул. Данила Галицького, 32;
Вул. Данила Галицького, 38;
Вул. Кам’янська, 37;
Вул. Кам’янська, 40;
Вул. Коробова, 1-М;
Вул. Метробудівська, 5;
Вул. Метробудівська, 12;
Вул. Метробудівська, 21-А;
Вул. Моніторна, 2;
Вул. Моніторна, 7;
Вул. Мукачівська, 154;
Вул. Набережна Заводська, 97-Д;
Вул. Набережна Заводська, 99;
Вул. Юрія Кондратюка, 8;
Вул. Юрія Кондратюка, 35;
Ж/м Парус, 11;
Пл. Новокодацька, 1;
Пров. Парусний, 12;
Просп. Івана Мазепи, 2;
Просп. Івана Мазепи, 31;
Просп. Івана Мазепи, 33;
Просп. Івана Мазепи, 40;
Просп. Івана Мазепи, 49;
Просп. Івана Мазепи, 51-А;
Просп. Івана Мазепи, 56.
Самарський район:
Вул. Лісопаркова, 9 – вул. Буковинська, 9;
Вул. Педагогічна, 22/1;
Вул. Північнодонецька, 1-А;
Вул. Червоногірська, 10.
Соборний район:
Бульв. Слави, 5-К;
Бульв. Слави, 40;
Вул. Набережна Перемоги, 82;
Вул. Набережна Перемоги, 44;
Просп. Гагаріна, 8-А;
Просп. Гагаріна, 167;
Просп. Гагаріна, 175;
Просп. Героїв, 3;
Просп. Героїв, 2;
Просп. Героїв, 11-Б;
Просп. Героїв, 12;
Просп. Героїв, 23-Д;
Просп. Героїв, 30-Д.
Центральний район:
Вул. Привокзальна, 15;
Вул. Юрія Савченка, 10;
Просп. Олександра Поля, 2-А;
Просп. Олександра Поля, 37;
Просп. Олександра Поля, 82;
Вул. Пастера, 10.
Чечелівський район:
Вул. Академіка Янгеля, 8;
Вул. Володимира Антоновича, 87-Б;
Вул. Професора Герасюти, 1;
Вул. Четвертий Пагроб, 2;
Вул. Криворізька, 15;
Вул. Новокримська, 4;
Вул. Робоча, 67;
Вул. Робоча, 75;
Вул. Робоча, 77;
Вул. Робоча, 79;
Вул. Робоча, 152;
Вул. Робоча, 168;
Вул. Титова, 13;
Вул. Титова, 27;
Вул. Щепкіна, 15-А.
Шевченківський район:
Вул. Альвінського, 1/1;
Вул. Виконкомівська, 33;
Вул. Квартальна, 7-А;
Вул. Квартальна, 23;
Вул. Данили Нечая, 11/1;
Вул. Василя Сліпака, 52;
Вул. Інженерна, 6;
Вул. Панікахи, 28;
Вул. Панікахи, 38;
Вул. Панікахи, 77;
Вул. Панікахи, 15;
Ж/м Тополя-1, 15;
Ж/м Тополя-2, 22;
Ж/м Тополя-2, 27;
Ж/м Тополя-3, 51;
Ж/м Тополя-3, 77-А;
Просп. Богдана Хмельницького, 8-А;
Просп. Богдана Хмельницького, 61;
Просп. Богдана Хмельницького, 116;
Просп. Богдана Хмельницького, 119;
Просп. Гагаріна, 120;
Просп. Гагаріна, 112;
Шосе Запорізьке, 48;
Вул. Михайла Грушевського, 85-Д.
Нагадаємо, раніше міський голова Дніпра повідомив, що цьогоріч у місті таки встановлять головну ялинку.
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