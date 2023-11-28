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Де у Дніпрі в 2023 році продаватимуть ялинки: усі адреси

Сьогодні 17:26
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Опублікували перелік локацій, де цього року продаватимуть ялинки.

Новости Днепра про Де у Дніпрі в 2023 році продаватимуть ялинки: усі адреси

Цього року працюватиме 117 офіційних ялинкових базарів. Про це повідомили у міськраді. 

Минулого року було 124 офіційні точки для продажу ялинок.

Амур-Нижньодніпровський район:

Вул. Артеківська, 17;

Вул. Терещенківська, 26;

Вул. Березинська, 23-К;

Вул. Калинова, 18;

Вул. Калинова, 49;

Вул. Калинова, 87-Н;

Вул. Сонячна Набережна, 6;

Вул. Сонячна Набережна, 34;

Шосе Донецьке, 8;

Шосе Донецьке, 9-А;

Шосе Донецьке, 97;

Шосе Донецьке, 110;

Шосе Донецьке, 124-Б.



Індустріальний район:

Вул. Калинова, 1;

Вул. Калинова, 11-Б;

Вул. Миколи Міхновського, 25;

Вул. Яскрава, 29/1 – вул. Калинова, 8;

Вул. Юрія Липи, 1;

Просп. Миру, 12;

Просп. Миру, 35;

Просп. Миру, 55;

Просп. Петра Калнишевського, 1-А;

Просп. Петра Калнишевського, 27-К.



Новокодацький район:

Вул. Авіаційна, 8;

Вул. Велика Діївська, 32;

Вул. Велика Діївська, 40-Д;

Вул. Велика Діївська, 111-А;

Вул. Велика Діївська, 111-Б;

Вул. Гідропаркова, 17;

Вул. Гомельська, 57;

Вул. Данила Галицького, 32;

Вул. Данила Галицького, 38;

Вул. Кам’янська, 37;

Вул. Кам’янська, 40;

Вул. Коробова, 1-М;

Вул. Метробудівська, 5;

Вул. Метробудівська, 12;

Вул. Метробудівська, 21-А;

Вул. Моніторна, 2;

Вул. Моніторна, 7;

Вул. Мукачівська, 154;

Вул. Набережна Заводська, 97-Д;

Вул. Набережна Заводська, 99;

Вул. Юрія Кондратюка, 8;

Вул. Юрія Кондратюка, 35;

Ж/м Парус, 11;

Пл. Новокодацька, 1;

Пров. Парусний, 12;

Просп. Івана Мазепи, 2;

Просп. Івана Мазепи, 31;

Просп. Івана Мазепи, 33;

Просп. Івана Мазепи, 40;

Просп. Івана Мазепи, 49;

Просп. Івана Мазепи, 51-А;

Просп. Івана Мазепи, 56.



Самарський район:

Вул. Лісопаркова, 9 – вул. Буковинська, 9;

Вул. Педагогічна, 22/1;

Вул. Північнодонецька, 1-А;

Вул. Червоногірська, 10.



Соборний район:

Бульв. Слави, 5-К;

Бульв. Слави, 40;

Вул. Набережна Перемоги, 82;

Вул. Набережна Перемоги, 44;

Просп. Гагаріна, 8-А;

Просп. Гагаріна, 167;

Просп. Гагаріна, 175;

Просп. Героїв, 3;

Просп. Героїв, 2;

Просп. Героїв, 11-Б;

Просп. Героїв, 12;

Просп. Героїв, 23-Д;

Просп. Героїв, 30-Д.



Центральний район:

Вул. Привокзальна, 15;

Вул. Юрія Савченка, 10;

Просп. Олександра Поля, 2-А;

Просп. Олександра Поля, 37;

Просп. Олександра Поля, 82;

Вул. Пастера, 10.



Чечелівський район:

Вул. Академіка Янгеля, 8;

Вул. Володимира Антоновича, 87-Б;

Вул. Професора Герасюти, 1;

Вул. Четвертий Пагроб, 2;

Вул. Криворізька, 15;

Вул. Новокримська, 4;

Вул. Робоча, 67;

Вул. Робоча, 75;

Вул. Робоча, 77;

Вул. Робоча, 79;

Вул. Робоча, 152;

Вул. Робоча, 168;

Вул. Титова, 13;

Вул. Титова, 27;

Вул. Щепкіна, 15-А.



Шевченківський район:

Вул. Альвінського, 1/1;

Вул. Виконкомівська, 33;

Вул. Квартальна, 7-А;

Вул. Квартальна, 23;

Вул. Данили Нечая, 11/1;

Вул. Василя Сліпака, 52;

Вул. Інженерна, 6;

Вул. Панікахи, 28;

Вул. Панікахи, 38;

Вул. Панікахи, 77;

Вул. Панікахи, 15;

Ж/м Тополя-1, 15;

Ж/м Тополя-2, 22;

Ж/м Тополя-2, 27;

Ж/м Тополя-3, 51;

Ж/м Тополя-3, 77-А;

Просп. Богдана Хмельницького, 8-А;

Просп. Богдана Хмельницького, 61;

Просп. Богдана Хмельницького, 116;

Просп. Богдана Хмельницького, 119;

Просп. Гагаріна, 120;

Просп. Гагаріна, 112;

Шосе Запорізьке, 48;

Вул. Михайла Грушевського, 85-Д.

Нагадаємо, раніше міський голова Дніпра повідомив, що цьогоріч у місті таки встановлять головну ялинку.

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