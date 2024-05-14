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  • У Дніпрі три тижні не курсуватимуть деякі трамваї через ремонт колій неподалік вокзалу

У Дніпрі три тижні не курсуватимуть деякі трамваї через ремонт колій неподалік вокзалу

Сьогодні 11:53
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У Дніпрі триває ремонт трамвайних колій поблизу Вокзальної площі.

Новости Днепра про У Дніпрі три тижні не курсуватимуть деякі трамваї через ремонт колій неподалік вокзалу

У Дніпрі через ремонт трамвайного переїзду звузять проїзну частину по вулиці 128-ї Бригади Тероборони (ексКурчатова). Про це йдеться в проєкті рішення, оприлюдненому на сайті міськради Дніпра.

Роботи триватимуть з 20 травня по 10 червня. На вулиці 128-ї Бригади Тероборони у районі будинку №1 на вулиці Вокзальній на три тижні звузять проїзну частину 

Причина — ремонт трамвайного переїзду. До закінчення робіт трамваї з 9:30 до 16:30 не курсуватимуть.

На час виконання ремонту мають встановити огорожу з сигнальним освітленням та тимчасові дорожні знаки, передбачити безпечний рух для пішоходів та збереження наявних інженерних мереж, які находяться на даній ділянці. Після проведення ремонту — демонтувати огорожу, тимчасові дорожні знаки, відновити асфальтне покриття і провести територію до ладу.

 

Новости Днепра про У Дніпрі три тижні не курсуватимуть деякі трамваї через ремонт колій неподалік вокзалу

Нагадаємо, нещодавно завершився ремонт колій на перехресті проспекту Яворницького та площі Вокзальної. 

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Новости Днепра про У Дніпрі три тижні не курсуватимуть деякі трамваї через ремонт колій неподалік вокзалуУкраїнська

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