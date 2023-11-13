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  • “І так “Йолка” буде: мер Дніпра натякнув, що цьогоріч у місті встановлять новорічну ялинку

“І так “Йолка” буде: мер Дніпра натякнув, що цьогоріч у місті встановлять новорічну ялинку

Сьогодні 12:08
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Схоже в Дніпрі цьогоріч таки встановлять головну ялинку.

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Про це міський голова Дніпра натякнув у своєму дописі на Facebook.

Нагадаємо, торік після бурхливих дискусій містян, у Дніпрі вирішили не встановлювати головну ялинку. 

Цьогоріч головний символ Нового року встановлять. Більше деталей про те, як буде виглядати ялинка та де її розмістять, наразі немає. 

Дві новини. 1. Інформую, що я поїхав у відрядження до Німеччини, де буду виступати на конференції за участю Президента Штайнмаєра, а також до Італії, де запланова одна дуууууже цікава зустріч. Але поки що дайте зберегти інтригу, щоб м@ZZкалі не нагадили.

2. І так. «Йолка» буде.
Хай навіть «антиялиночники» зійдуть на гівно, – йдеться у дописі Філатова. 

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