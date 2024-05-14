У Дніпрі продали будівлі збанкрутілого заводу Тарути за 45 млн грн: хто їх придбав

У Дніпрі на аукціоні вчергове продали частину майна збанкрутілого Дніпропетровського трубного заводу. Цього разу кілька виробничих будівель купили за 45 млн гривень. Торги відбулися в понеділок, 13 травня, свідчать дані Прозорро.Продажі.
Розпродають трубний завод вже тривалий час. До 15-го лоту майна боржника увійшли будівлі загальною площею 8674,4 кв. м:
Початкова ціна склала 44 млн гривень. На торги прийшов лише один учасник – ТОВ “Дніпровський електромеханічний завод”. Компанія, яка заснована у 2013 році, займається механічним обробленням металевих виробів, виробництвом електричного устатковання, двигунів і турбін.
За даними ЗМІ, Дніпровський електромеханічний завод за останній рік різко збільшив кількість працівників з 51 до 244 людей. Виріс також дохід та активи. Тож ймовірно будівлі колишнього підприємства можуть використати за призначенням, розмістивши там обладнання.
Дніпропетровський трубний завод, визнаний банкрутом у 2021 році, входить до корпорації ІСД, спеціалізувався на випуску безшовних та електрозварювальних труб і свого часу займав 9% ринку української трубної продукції.
Це один із найстаріших заводів Дніпра, заснований ще в 1928 році.
Попри те, що досить довго завод був одним із важливих підприємств, у 2011 році починається занепад, через проблеми з постачанням сировини. Згодом більшість персоналу звільнили, а у 2021 бізнес оголосили банкрутом.
У 2022 році підприємство почали “різати на металолом”, тож найближчим часом відновити виробництво не вдасться.
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