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Где в Днепре можно сделать крутые осенние фото для Instagram: локации

Сегодня 17:42
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Самое время наслаждаться осенними пейзажами!

Новости Днепра про Где в Днепре можно сделать крутые осенние фото для Instagram: локации

Если вы до сих пор не успели сделать яркие осенние фото для Instagram, рассказываем о крутых локациях.

В парках и скверах Днепра обустроили красочные фотозоны с невероятной атмосферой.

Их можно найти:

в парке Шевченко:

Новости Днепра про Где в Днепре можно сделать крутые осенние фото для Instagram: локации

Новости Днепра про Где в Днепре можно сделать крутые осенние фото для Instagram: локации

в парке «Зеленый Гай»:

Новости Днепра про Где в Днепре можно сделать крутые осенние фото для Instagram: локации

в парке им. Писаржевского:

Новости Днепра про Где в Днепре можно сделать крутые осенние фото для Instagram: локации

в сквере «Западный»:

Новости Днепра про Где в Днепре можно сделать крутые осенние фото для Instagram: локации

в сквере «Прибрежный»:

Новости Днепра про Где в Днепре можно сделать крутые осенние фото для Instagram: локации

Об этом сообщили в департаменте парков и рекреации Днепровского городского совета.

Надеемся, что ощущение прекрасного и любовь к родному городу победят желание утащить тыкву или сено, – отметили в департаменте.

Торопитесь, пока погода позволяет!

Напомним, ранее мы писали, что в Кривом Роге появились новые патриотические муралы (ФОТО).

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