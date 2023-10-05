Где в Днепре можно сделать крутые осенние фото для Instagram: локации

Если вы до сих пор не успели сделать яркие осенние фото для Instagram, рассказываем о крутых локациях.
В парках и скверах Днепра обустроили красочные фотозоны с невероятной атмосферой.
Их можно найти:
в парке Шевченко:
в парке «Зеленый Гай»:
в парке им. Писаржевского:
в сквере «Западный»:
в сквере «Прибрежный»:
Об этом сообщили в департаменте парков и рекреации Днепровского городского совета.
Надеемся, что ощущение прекрасного и любовь к родному городу победят желание утащить тыкву или сено, – отметили в департаменте.
Торопитесь, пока погода позволяет!
Напомним, ранее мы писали, что в Кривом Роге появились новые патриотические муралы (ФОТО).
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