Де у Дніпрі можна зробити круті осінні фото для Instagram: локації

Саме час насолоджуватися осінніми барвами!

Якщо ви досі не встигли зробити яскраві осінні фото для Instagram, розповідаємо про крутезні локації.

У парках та скверах Дніпра облаштували барвисті фотозони з неймовірною атмосферою.

Їх можна знайти:

у парку Шевченка:

у парку “Зелений Гай”:

у парку ім. Писаржевського:

у сквері “Західний”:

у сквері “Прибережний”:

Про це повідомили у департаменті парків та рекреації Дніпровської міської ради.

Сподіваємось, що відчуття прекрасного та любов до рідного міста переможуть бажання поцупити гарбуз або сіно, – зазначили у департаменті.

Поспішіть, поки погода дозволяє!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кривому Розі з’явилися нові патріотичні мурали (ФОТО).

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