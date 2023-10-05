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Де у Дніпрі можна зробити круті осінні фото для Instagram: локації

Сьогодні 17:42
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Саме час насолоджуватися осінніми барвами!

Новости Днепра про Де у Дніпрі можна зробити круті осінні фото для Instagram: локації

Якщо ви досі не встигли зробити яскраві осінні фото для Instagram, розповідаємо про крутезні локації.

У парках та скверах Дніпра облаштували барвисті фотозони з неймовірною атмосферою.

Їх можна знайти:

у парку Шевченка:

Новости Днепра про Де у Дніпрі можна зробити круті осінні фото для Instagram: локації

Новости Днепра про Де у Дніпрі можна зробити круті осінні фото для Instagram: локації

у парку “Зелений Гай”:

Новости Днепра про Де у Дніпрі можна зробити круті осінні фото для Instagram: локації

у парку ім. Писаржевського:

Новости Днепра про Де у Дніпрі можна зробити круті осінні фото для Instagram: локації

у сквері “Західний”:

Новости Днепра про Де у Дніпрі можна зробити круті осінні фото для Instagram: локації

у сквері “Прибережний”: 

Новости Днепра про Де у Дніпрі можна зробити круті осінні фото для Instagram: локації

Про це повідомили у департаменті парків та рекреації Дніпровської міської ради.

Сподіваємось, що відчуття прекрасного та любов до рідного міста переможуть бажання поцупити гарбуз або сіно, – зазначили у департаменті.

Поспішіть, поки погода дозволяє!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кривому Розі з’явилися нові патріотичні мурали (ФОТО).

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Новости Днепра про Де у Дніпрі можна зробити круті осінні фото для Instagram: локаціїУкраїнська

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