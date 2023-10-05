Де у Дніпрі можна зробити круті осінні фото для Instagram: локації

Якщо ви досі не встигли зробити яскраві осінні фото для Instagram, розповідаємо про крутезні локації.
У парках та скверах Дніпра облаштували барвисті фотозони з неймовірною атмосферою.
Їх можна знайти:
у парку Шевченка:
у парку “Зелений Гай”:
у парку ім. Писаржевського:
у сквері “Західний”:
у сквері “Прибережний”:
Про це повідомили у департаменті парків та рекреації Дніпровської міської ради.
Сподіваємось, що відчуття прекрасного та любов до рідного міста переможуть бажання поцупити гарбуз або сіно, – зазначили у департаменті.
Поспішіть, поки погода дозволяє!
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кривому Розі з’явилися нові патріотичні мурали (ФОТО).
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