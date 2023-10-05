Воин-казак и символ могущества: в Кривом Роге появились новые патриотические муралы (ФОТО)

В Кривом Роге появились новые патриотические муралы. Один из них – на одном из многоэтажных домов на 44-м квартале.
На стене дома художник Игорь Ветушинский изобразил криворожского воина-казака.
Об этом сообщил Александр Вилкул, глава Рады обороны города.
По его словам, полностью мурал будет готов где-то через неделю. Но он уж очень понравился горожанам.
А еще один мурал появился возле входа в парк Богдана Хмельницкого. На нем – символ могущества города – карьерный самосвал.
Это наш стальной, несгибаемый Кривой Рог. Карьерный самосвал – это символ могущества нашего города, такими мы перегородили дорогу оркам в наш город в начале войны на Николаевской трассе. А вертолеты – символ того, как на первой неделе войны именно они нанесли удар по орковской колонне из 300 единиц техники, которая шла на нас, сначала на Баштанке, а затем под Новым Бугом, – сказал Вилкул.
Этот мурал создала художница Анастасия Щербак.
Спасибо художникам! Уверен, что новые муралы станут особым украшением города и будут вдохновлять горожан, добавят силы и веры в нашу непременную Победу! – подчеркнул глава Рады обороны города.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре известная американская художница создала мурал (ФОТО).
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