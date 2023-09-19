Где в Днепре можно бесплатно поиграть в пин-понг

В сквер Усачева вернулся столик для пин-понга.

Об этом говорится в местном сообществе на Facebook «Райончик».

До реконструкции сквера Усачева здесь уже стояло два железных столика для пинг-понга, но затем их убрали, пообещав установить новые. Зеленую зону привели в порядок, но столы так и не появились. Из-за начала полномасштабной войны второй этап реконструкции отложили.

Недавно столы появились в сквере. Возле них уже собираются толпы маленьких и взрослых ценителей пинг-понга. В местных планах провести мини-турнир, как это было до начала активной фазы войны.

Напомним, ранее мы писали о заброшенном кладбище домашних животных на шестой Победе в Днепре.

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