В Днепре на Набережной Заводской произошло ДТП: движение затруднено

Не разминулись два легковых автомобиля, сообщили в Ситуационном центре Днепра.

В понедельник, 3 июня, в Днепре на перекрестке улиц Набережная Заводская и Метростроевская произошло ДТП.

В Днепре на Набережной Заводской произошло ДТП.

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