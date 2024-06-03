В Днепре на Набережной Заводской произошло ДТП: движение затруднено

В понедельник, 3 июня, в Днепре на перекрестке улиц Набережная Заводская и Метростроевская произошло ДТП.
Не разминулись два легковых автомобиля, сообщили в Ситуационном центре Днепра.
Предварительно обошлось без пострадавших. Водители ожидают патрульную полицию.
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