Гранітні надгробки та штучні квіти: як виглядає напівзруйнований цвинтар хатніх тварин на Перемозі у Дніпрі

Як відомо, офіційних кладовищ домашніх тварин у Дніпрі немає, проте є нелегальні. Одне із них знаходиться на житловому масиві Перемога-6.
Ще кілька років тому на галявині неподалік коси гребного каналу було більше сотні могил з надгробками та огорожами. Тут ховали не лише собак та кішок, а й шиншил і папуг.
Через деякий час цвинтар почав зменшуватися в розмірах. На території, де він знаходиться, розгорнулося будівництво яхт-клубу.
І зараз від колишнього звіриного некрополя залишився лише невеликий шматок, де можна побачити могили зі справжніми гранітними плитами, табличками з фотографіями тварин та зворушливими словами, а також роками життя домашніх улюбленців.
Є тут і невеликі насипи землі, огороджені купою каміння, на яких розміщені саморобний хрест та штучні квіти.
Найімовірніше, і цю частину кладовища буде засипано землею, а на місці самодозволених поховань з’явиться газон.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі посеред проспекту Гагаріна намагались поховати тварин.
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