Гранітні надгробки та штучні квіти: як виглядає напівзруйнований цвинтар хатніх тварин на Перемозі у Дніпрі

На жаль, наші домашні тварини не можуть жити вічно, рано чи пізно вони помирають. Тоді виникає питання, де ж поховати улюбленця.

Як відомо, офіційних кладовищ домашніх тварин у Дніпрі немає, проте є нелегальні. Одне із них знаходиться на житловому масиві Перемога-6.

Ще кілька років тому на галявині неподалік коси гребного каналу було більше сотні могил з надгробками та огорожами. Тут ховали не лише собак та кішок, а й шиншил і папуг.

Через деякий час цвинтар почав зменшуватися в розмірах. На території, де він знаходиться, розгорнулося будівництво яхт-клубу.

І зараз від колишнього звіриного некрополя залишився лише невеликий шматок, де можна побачити могили зі справжніми гранітними плитами, табличками з фотографіями тварин та зворушливими словами, а також роками життя домашніх улюбленців.

Є тут і невеликі насипи землі, огороджені купою каміння, на яких розміщені саморобний хрест та штучні квіти.

Найімовірніше, і цю частину кладовища буде засипано землею, а на місці самодозволених поховань з’явиться газон.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі посеред проспекту Гагаріна намагались поховати тварин.

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