Как выглядели качели-ракеты в парках Днепра почти 50 лет назад: уникальное фото

Сейчас в парках Днепра можно «опробовать» самые разные аттракционы: от комнаты смеха с кривыми зеркалами и тира до чертового колеса и различных батутов.

Журналисты dnepr.info узнали, как выглядел один из детских аттракционов в парках Днепра в середине 1970-х годах.

Один из детских аттракционов в парке Глобы имитировал ракету. Появился он там во время рассвета и популярности космической тематики в стране. Дети садились в такие ракеты и катались по кругу. Сам аттракцион был выполнен из железных прутьев и некоторых детей пугал.

«В парке Глобы были такие качели. Я ее еще боялась, потому что казалось, что вот-вот она меня ударит арматурой. Но все равно кататься было интересно, хоть и боязно», — вспоминает жительница Днепра Виктория Жданова.

Аттракцион состоял из 6 «космических» ракет, которые «летали» друг за другом по кругу. В центре установки сидел билетер, он включал и выключал «ракеты». Кататься на них можно было не дольше 5 минут. В одной ракете могли поместиться по 2 пассажира.

Популярен он был только в теплое время года, когда было холодно или очень жарко – кататься на таком металлическом «монстре» детям было не очень удобно. Хотя ситуацию немного выручали деревянные дощатые сиденья.

Аттракцион проработал в парке не долго и был замене на другой, более современный и безопасный.

фото: Volodymyr Zemlianskyi, группа «Екатеринослав-Днепропетровск-Днепр/история города»

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