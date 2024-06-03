Как выглядели качели-ракеты в парках Днепра почти 50 лет назад: уникальное фото

Журналисты dnepr.info узнали, как выглядел один из детских аттракционов в парках Днепра в середине 1970-х годах.
Один из детских аттракционов в парке Глобы имитировал ракету. Появился он там во время рассвета и популярности космической тематики в стране. Дети садились в такие ракеты и катались по кругу. Сам аттракцион был выполнен из железных прутьев и некоторых детей пугал.
«В парке Глобы были такие качели. Я ее еще боялась, потому что казалось, что вот-вот она меня ударит арматурой. Но все равно кататься было интересно, хоть и боязно», — вспоминает жительница Днепра Виктория Жданова.
Аттракцион состоял из 6 «космических» ракет, которые «летали» друг за другом по кругу. В центре установки сидел билетер, он включал и выключал «ракеты». Кататься на них можно было не дольше 5 минут. В одной ракете могли поместиться по 2 пассажира.
Популярен он был только в теплое время года, когда было холодно или очень жарко – кататься на таком металлическом «монстре» детям было не очень удобно. Хотя ситуацию немного выручали деревянные дощатые сиденья.
Аттракцион проработал в парке не долго и был замене на другой, более современный и безопасный.
фото: Volodymyr Zemlianskyi, группа «Екатеринослав-Днепропетровск-Днепр/история города»
Читайте также:
Автор:
В Днепре на Набережной Заводской произошло ДТП.
В Днепре штурмовики подарили музею АТО военный бус.
В Днепре спасают воина, которому обломки вражеского снаряда разрушили лицо.
Днепропетровская область оказалась среди лидеров, где военнообязанные подали наибольше заявлений…
В Днепре на Набережной Заводской произошло ДТП.
В Днепре штурмовики подарили музею АТО военный бус.
В Днепре спасают воина, которому обломки вражеского снаряда разрушили лицо.
Днепропетровская область оказалась среди лидеров, где военнообязанные подали наибольше заявлений по уточнению данных в ЦНАПах.
Неподалеку Днепра есть уникальный кромлех с огромными валунами из гранита. Древним людям эти камни служили своего рода календарем, по которому они жили и проводили посевную, проводили жертвоприношение и молились богам. Его называют местным Стоунженджем за схожесть с памяткой архитекторы в…
В Днепре пенсионерка пострадала в ДТП.
В Днепре 2 июня ушел из жизни заслуженный врач Украины и онколог Ширинкин Владимир Георгиевич.
Даже в Днепре есть легендарные одесские дворики.
Укрзализныця сообщила об изменениях в движении поездов, курсирующих из Хелма в Днепр, Харьков и Киев.
В Днепре работает таксист, который поет для пассажиров.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!