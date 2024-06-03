В Днепре пьяный водитель наехал на пенсионерку и скрылся с места ДТП

В Днепре пенсионерка пострадала в ДТП.

Вечером, 1 июня, на улице 20-летия Победы произошло ДТП с пострадавшими. Как выяснили правоохранители, 51-летний водитель наехал на пожилую женщину, переходившую дорогу. После этого мужчина скрылся с места происшествия.

У 72-летней пострадавшей легкие телесные повреждения. Сейчас пенсионерка в больнице.

Водителя, сбившего пенсионерку, уже разыскали и задержали. Известно, что во время ДТП он находился в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящее время водитель автомобиля находится под стражей. Ему объявили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 286-1 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения) Уголовного кодекса Украины.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: