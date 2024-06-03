Где в Днепре находится местный аналог легендарных одесских двориков (ФОТО)

Даже в Днепре есть легендарные одесские дворики.

Оказывается, в Днепре существует свой аналог колоритного одесского дворика. На улице Шухевича, 55 есть дворы, очень напоминающие легендарные подворья Одессы.

Об одном из таких рассказали в Facebook-сообществе «Екатеринослав – Днепропетровск».

Дом на улице Шухевича, 55 (2-й Чечеловская-Алексиенковская-Бабушкина) – доходный дом, а точнее четыре, 1900 – 1910-х г.постройки в стиле модерн, редкий пример применения монолитного железобетона в конструкции стен в нач. XX ст. Здесь яркий двор-квартал, т.к. один из домов выходит фасадом по ул. Черникова (3-я Чечеловская-Красночечеловская). В этом дворе и в других старые сгнившие лестницы (где-то деревянные, а где металлические) были заменены на металлическую ступеньку. На фото видны изменения от того, что кто как мог лепил себе тамбур, балкон и окна. Больше информации нет, на одном из сайтов назвали дом Дечмана, хотел узнать больше о нем, а гугл предлагает Дейчмана, – рассказал днепрянин Сергей.

Еще один дворик находится на улице Короленко. На фото выше именно он.

Заметим, одесскими двориками называют двор между старыми двухэтажными или трехэтажными домами, которые отличаются своей колоритностью. Часто это очень захламленные подворья, с кучей царь-балконов и развешанного на веревках белья, тайных проходов, колодцев, арок с лепнинами, старинной лестницы с коваными перилами, балкончиков и даже фонтанов. Недаром экскурсии по одесским дворикам пользуются большим спросом.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: