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Где в Днепре находится местный аналог легендарных одесских двориков (ФОТО)

Сегодня 14:10
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Даже в Днепре есть легендарные одесские дворики.

Новости Днепра про Где в Днепре находится местный аналог легендарных одесских двориков (ФОТО)

Оказывается, в Днепре существует свой аналог колоритного одесского дворика. На улице Шухевича, 55 есть дворы, очень напоминающие легендарные подворья Одессы.

Об одном из таких рассказали в Facebook-сообществе «Екатеринослав – Днепропетровск».

Дом на улице Шухевича, 55 (2-й Чечеловская-Алексиенковская-Бабушкина) – доходный дом, а точнее четыре, 1900 – 1910-х г.постройки в стиле модерн, редкий пример применения монолитного железобетона в конструкции стен в нач. XX ст. Здесь яркий двор-квартал, т.к. один из домов выходит фасадом по ул. Черникова (3-я Чечеловская-Красночечеловская). В этом дворе и в других старые сгнившие лестницы (где-то деревянные, а где металлические) были заменены на металлическую ступеньку. На фото видны изменения от того, что кто как мог лепил себе тамбур, балкон и окна. Больше информации нет, на одном из сайтов назвали дом Дечмана, хотел узнать больше о нем, а гугл предлагает Дейчмана, – рассказал днепрянин Сергей.

Еще один дворик находится на улице Короленко. На фото выше именно он.

Новости Днепра про Где в Днепре находится местный аналог легендарных одесских двориков (ФОТО)

Заметим, одесскими двориками называют двор между старыми двухэтажными или трехэтажными домами, которые отличаются своей колоритностью. Часто это очень захламленные подворья, с кучей царь-балконов и развешанного на веревках белья, тайных проходов, колодцев, арок с лепнинами, старинной лестницы с коваными перилами, балкончиков и даже фонтанов. Недаром экскурсии по одесским дворикам пользуются большим спросом.

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