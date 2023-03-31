Где сегодня в Днепре нет воды и почему

Все из-за проведения аварийно-восстановительных работ по просп. Слобожанскому, 104: ул. Коксовой, 18; ул. Паторжинского, 31.
Об этом сообщает КП «Днепрводоканал».
Поэтому прекращено водоснабжение:
Водоснабжение обещают возобновить в течение дня.
Кроме того, аварийные работы проводятся на просп. Богдана Хмельницкого, 184. Поэтому прекращено водоснабжение поселков:
Водоснабжение также будет возобновлено в течение дня.
Напомним, ранее мы писали, что в пятницу многие жители Днепра останутся без света: адреса.
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