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Где сегодня в Днепре нет воды и почему

Сегодня 13:23
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Сегодня, 31 марта, некоторые жители Днепра остались без воды.

Новости Днепра про Где сегодня в Днепре нет воды и почему

Все из-за проведения аварийно-восстановительных работ по просп. Слобожанскому, 104: ул. Коксовой, 18; ул. Паторжинского, 31.

Об этом сообщает КП «Днепрводоканал».

Поэтому прекращено водоснабжение:

  • просп. Слобожанского, 104, 106, 108;
  • ул. Коксовой;
  • ул. Каменской;
  • завода Коксохим;
  • ул. Паторжинского, 25Б, 29, 31;
  • ул. Длинная Балка.

Водоснабжение обещают возобновить в течение дня.

Новости Днепра про Где сегодня в Днепре нет воды и почему

Новости Днепра про Где сегодня в Днепре нет воды и почему

Кроме того, аварийные работы проводятся на просп. Богдана Хмельницкого, 184. Поэтому прекращено водоснабжение поселков:

  • Дорогое;
  • Мирное.

Водоснабжение также будет возобновлено в течение дня.

Новости Днепра про Где сегодня в Днепре нет воды и почему

Напомним, ранее мы писали, что в пятницу многие жители Днепра останутся без света: адреса. 

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