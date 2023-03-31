Где сегодня в Днепре нет воды и почему

Напомним, ранее мы писали, что в пятницу многие жители Днепра останутся без света: адреса.

Водоснабжение также будет возобновлено в течение дня.

Кроме того, аварийные работы проводятся на просп. Богдана Хмельницкого, 184. Поэтому прекращено водоснабжение поселков:

В четверг, 30 марта, около 20:20 на линию "102" позвонил…

Несмотря на то, что на календаре только конец марта, для…

В больнице Днепра хотят поженить раненого бойца и его возлюбленную.