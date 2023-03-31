В Кривом Роге горела квартира: мужчина погиб, двух женщин удалось спасти

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
Прибыв по указанному адресу, спасатели установили, что возгорание возникло в коридоре трехкомнатной квартиры, расположенной на предпоследнем этаже 9-этажного жилого дома.
Пожарные в квартире обнаружили двух женщин – мать и дочь, 1979 и 2001 годов рождения. Их вывели на свежий воздух по лестничной клетке и передали медикам. Спасенные женщины от госпитализации отказались.
Также внутри горящего помещения сотрудники ГСЧС обнаружили мужчину без признаков жизни. Пожарные перенесли его в карету экстренной медицинской помощи. Но к сожалению, реанимационные мероприятия не принесли результата – медики констатировали смерть мужчины 1946 года рождения.
Пожар локализовали в 03:03 и ликвидировали в 03:09. Огонь повредил входную и межкомнатную двери, потолок и домашнее имущество на общей площади 6 кв. м.
К тушению возгорания привлекли 12 человек личного состава и 3 единицы пожарно-спасательной техники.
Напомним, ранее мы писали, что из-за пожара на Днепропетровщине погибли домашние животные: теленок, 10 кур и 5 уток.
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