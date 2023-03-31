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Де сьогодні у Дніпрі немає води та чому

Сьогодні 13:23
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Сьогодні, 31 березня, деякі мешканці Дніпра залишилися без води.

Новости Днепра про Де сьогодні у Дніпрі немає води та чому

Усе через проведення аварійно-відновлювальних робіт на просп. Слобожанському, 104: вул. Коксовій, 18; вул. Паторжинського, 31.

Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.

Тому припинено водопостачання:

  • просп. Слобожанського, 104, 106,108;
  • вул. Коксової;
  • вул. Кам’янської;
  • заводу Коксохім;
  • вул. Паторжинського, 25Б, 29, 31;
  • вул. Довга Балка.

Водопостачання обіцяють відновити протягом дня.

Новости Днепра про Де сьогодні у Дніпрі немає води та чому

Новости Днепра про Де сьогодні у Дніпрі немає води та чому

Крім того, аварійні роботи проводяться на просп. Богдана Хмельницького, 184. Тому припинено водопостачання селищ:

  • Дороге;
  • Мирне.

Водопостачання також буде відновлено протягом дня.

Новости Днепра про Де сьогодні у Дніпрі немає води та чому

Нагадаємо, раніше ми писали, що у п’ятницю багато мешканців Дніпра залишаться без світла: адреси.

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Новости Днепра про Де сьогодні у Дніпрі немає води та чомуУкраїнська

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