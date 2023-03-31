Де сьогодні у Дніпрі немає води та чому

Усе через проведення аварійно-відновлювальних робіт на просп. Слобожанському, 104: вул. Коксовій, 18; вул. Паторжинського, 31.
Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.
Тому припинено водопостачання:
Водопостачання обіцяють відновити протягом дня.
Крім того, аварійні роботи проводяться на просп. Богдана Хмельницького, 184. Тому припинено водопостачання селищ:
Водопостачання також буде відновлено протягом дня.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у п’ятницю багато мешканців Дніпра залишаться без світла: адреси.
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