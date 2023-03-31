Ботсад в Днепре будет работать на выходных: даты и график работы

Об этом сообщили сотрудники ботанического сада ДНУ.
В апреле в ботсаду будут рабочие субботы. Первая из них – 8 апреля. С 10 утра до 16 часов вечера жители Днепра смогут полюбоваться уникальными растениями и прогуляться по саду. Вторая – 22 апреля.
Зайти можно с улицы Бронетанкова через административный корпус. Для посетителей подготовили экскурсии и квесты.
Стоимость билетов на территорию сада и в экспозиционную оранжерею (оплачиваются отдельно):
Стоимость экскурсии 30грн. Все виды билетов можно приобрести на входе в кассе.
Ботсад также работает в будни с 9 до 15 часов.
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