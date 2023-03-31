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Ботсад в Днепре будет работать на выходных: даты и график работы

Сегодня 11:43
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В апреле ботсад ДНУ будет работать в выходные.

Новости Днепра про Ботсад в Днепре будет работать на выходных: даты и график работы

Об этом сообщили сотрудники ботанического сада ДНУ.

В апреле в ботсаду будут рабочие субботы. Первая из них – 8 апреля. С 10 утра до 16 часов вечера жители Днепра смогут полюбоваться уникальными растениями и прогуляться по саду. Вторая – 22 апреля.

Зайти можно с улицы Бронетанкова через административный корпус. Для посетителей подготовили экскурсии и квесты.

Стоимость билетов на территорию сада и в экспозиционную оранжерею (оплачиваются отдельно):

  • взрослые – 45 грн
  • дети от 7 до 14 лет – 15 грн
  • дети до 7 лет – 0 грн
  • переселенцы и участники боевых действий — 15 грн (при предъявлении удостоверения)
  • дети переселенцев и участников боевых действий – 9 грн.

Стоимость экскурсии 30грн. Все виды билетов можно приобрести на входе в кассе.

Ботсад также работает в будни с 9 до 15 часов.

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