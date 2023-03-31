Из-за пожара на Днепропетровщине погибли домашние животные: теленок, 10 кур и 5 уток

Сегодня, 31 марта, в 05:49 на линию «101» сообщили о пожаре на территории частного домовладения по улице Степной села Схидное.

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

На место оперативно прибыли спасатели. Там они установили, что возгорание возникло внутри хозяйственной постройки, которая имеет общую крышу с жилым домом.

Пожар локализовали в 06:52 и ликвидировали в 07:15. К сожалению, в результате возгорания погибли домашние животные: теленок, 10 кур и 5 уток, которые содержались внутри.

Кроме того, огонь повредил перекрытие снаружи на площади 15 кв. м.

К тушению пожара привлекли 6 человек личного состава и 1 единицу пожарно-спасательной техники.

К сожалению, это не первый подобный случай в области. Ранее мы писали, что в селе Ивановка Днепровского района сгорели заживо пять коз.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: