Филатов рассказал, как восстанавливают дом на Победе в Днепре

Трагедия унесла жизни 46 человек, а некоторые из пострадавших до сих пор остаются в больницах. Мэрия Днепра имеет отработанный механизм выплат материальной помощи и продолжает поддерживать тех, кому это необходимо. Об этом городской голова Борис Филатов заявил в эфире марафона «Суспільне. Спротив» 14 февраля.
От города и субвенции областного совета люди получат 2 млн грн. К этой сумме привлекут также деньги, собранные предпринимателями («Монобанк» и благотворительный фонд «Kiddo»).
«Люди, которым необходима помощь, обращаются в райадминистрации. Затем уезжает комиссия, актирует разрушение. Затем оформленный пакет документов передается в мэрию, в департамент соцзащиты. Уже из-за него люди получают деньги. По миллиону гривен — за ранее обстрелы — люди уже получили. Если говорить о доме на Победе, то через две недели люди начнут получать уже свои деньги», — объяснил Филатов, заметив, что средства благотворителей будут распределяться по формуле, которую те же примут. Город также оказывает финансовую поддержку на дальнейшую реабилитацию пострадавших.
Сейчас в доме на Победе завершили инструментальное обследование. В уцелевшей части продолжаются восстановительные работы. Там уже заменили около тысячи окон.Виктория
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