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Філатов розповів, як відновлюють будинок на Перемозі у Дніпрі

Сьогодні 16:58
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Унаслідок ракетного удару росіян по житловому будинку на ж/м Перемога було вщент зруйновано 63 квартири, які розташовувалися у двох під’їздах над тамтешньою амбулаторією. Ще десятки осель пошкоджені.

Новости Днепра про Філатов розповів, як відновлюють будинок на Перемозі у Дніпрі

Трагедія забрала життя 46 людей, а деякі з постраждалих досі залишаються в лікарнях. Мерія Дніпра має відпрацьований механізм виплат матеріальної допомоги і продовжує підтримувати тих, кому це потрібно. Про це міський голова Борис Філатов заявив в ефірі марафону «Суспільне. Спротив» 14 лютого.

Новости Днепра про Філатов розповів, як відновлюють будинок на Перемозі у Дніпрі

Від міста та за субвенцією обласної ради люди отримають 2 млн грн. До цієї суми долучать також гроші, які зібрали підприємці («Монобанк» і благодійний фонд «Kiddo»).

«Люди, яким необхідна допомога, звертаються до райадміністрацій. Потім виїжджає комісія, актує руйнування. Потім оформлений пакет документів передається до мерії, до департаменту соцзахисту. Уже через нього люди отримують кошти. По мільйону гривень — за обстріли, що були раніше, — люди вже отримали. Якщо говорити про будинок на Перемозі, то за два тижні люди почнуть отримувати вже свої гроші», — пояснив Філатов, зауваживши, що кошти благодійників розподілятимуться за формулою, яку ті самі ухвалять. Натомість місто також надає фінансову підтримку на подальшу реабілітацію постраждалих.

Нині в будинку на Перемозі вже завершили інструментальне обстеження. У вцілілій частині тривають відновлювальні роботи. Там замінили вже близько тисячі вікон.

Новости Днепра про Філатов розповів, як відновлюють будинок на Перемозі у ДніпріУкраїнська Новости Днепра про Філатов розповів, як відновлюють будинок на Перемозі у ДніпріРусский

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