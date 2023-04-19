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  • Филатов провел очередную сессию в ZOOM и призвал депутатов возвращаться к очным заседаниям

Филатов провел очередную сессию в ZOOM и призвал депутатов возвращаться к очным заседаниям

Сегодня 14:45
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19 апреля городской голова Днепра Борис Филатов провел 36-ю очередную сессию горсовета. Заседание прошло оперативно и длилось около получаса.

Новости Днепра про Филатов провел очередную сессию в ZOOM и призвал депутатов возвращаться к очным заседаниям

Депутаты проголосовали за ряд финансово-бюджетных вопросов по программам развития отраслей городского хозяйства, коммунальной собственности, а также организационные, кадровые и касающиеся земельных отношений.

Подводя итоги заседания, Филатов подчеркнул перспективу дальнейшего возвращения сессий горсовета к привычному очному формату: «Я очень всех прошу, давайте максимально соберемся уже очно и пообщаемся. Покажем территориальной общине, что мы все вместе бок о бок работаем».

Новости Днепра про Филатов провел очередную сессию в ZOOM и призвал депутатов возвращаться к очным заседаниямУкраїнська Новости Днепра про Филатов провел очередную сессию в ZOOM и призвал депутатов возвращаться к очным заседаниямРусский

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