Филатов провел очередную сессию в ZOOM и призвал депутатов возвращаться к очным заседаниям

19 апреля городской голова Днепра Борис Филатов провел 36-ю очередную сессию горсовета. Заседание прошло оперативно и длилось около получаса.

Депутаты проголосовали за ряд финансово-бюджетных вопросов по программам развития отраслей городского хозяйства, коммунальной собственности, а также организационные, кадровые и касающиеся земельных отношений.

Подводя итоги заседания, Филатов подчеркнул перспективу дальнейшего возвращения сессий горсовета к привычному очному формату: «Я очень всех прошу, давайте максимально соберемся уже очно и пообщаемся. Покажем территориальной общине, что мы все вместе бок о бок работаем».

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