Филатов провел очередную сессию в ZOOM и призвал депутатов возвращаться к очным заседаниям

Депутаты проголосовали за ряд финансово-бюджетных вопросов по программам развития отраслей городского хозяйства, коммунальной собственности, а также организационные, кадровые и касающиеся земельных отношений.
Подводя итоги заседания, Филатов подчеркнул перспективу дальнейшего возвращения сессий горсовета к привычному очному формату: «Я очень всех прошу, давайте максимально соберемся уже очно и пообщаемся. Покажем территориальной общине, что мы все вместе бок о бок работаем».
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