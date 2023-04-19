Філатов провів чергову сесію в ZOOM і закликав депутатів повертатися до очних засідань

19 квітня міський голова Дніпра Борис Філатов провів 36-ту чергову сесію міськради. Засідання пройшло оперативно і тривало близько пів години.

Депутати проголосували за низку фінансово-бюджетних, питань щодо програм розвитку галузей міського господарства, комунальної власності, а також організаційні, кадрові і ті, що стосуються земельних відносин.

Підбиваючи підсумки засідання, Філатов наголосив на перспективі подальшого повернення сесій міськради до звичного очного формату: «Я дуже всіх прошу, давайте максимально зберемося вже очно та поспілкуємося. Покажемо територіальній громаді, що ми всі разом пліч-о-пліч працюємо».

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