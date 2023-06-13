Филатов посетил бойцов Третьей отдельной штурмовой бригады в Донецкой области и доставил им технику и автомобили от днепрян

Днепр продолжает системно снабжать украинских защитников на фронте техникой и машинами.

13 июня мэр Днепра Борис Филатов лично доставил бойцам Третьей отдельной штурмовой бригады, ныне находящейся в Донецкой области, очередную партию оборудования, необходимого для отпора врагу.

«Безусловно, вы помните, что после каждого обстрела мирных городов государством-террористом, я не забываю повторять, что мы не имеем права эмоционально выгорать и обязаны конвертировать нашу ненависть в помощь Силам Обороны», — сообщил мэр Днепра. Филатов также добавил, что настроение у защитников боевое, а месть за циничный обстрел рашистами жилого дома в Кривом Роге не заставит себя ждать.

Так, среди техники, которую получили бойцы, ряд пикапов, «скорых», грузовиков, а также десяток дронов, тепловизоров и других приборов, которые специалисты горсовета использовали для модернизации некоторых орудий.

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