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  • Філатов відвідав бійців Третьої окремої штурмової бригади на Донеччині та доправив їм техніку і автівки від дніпрян 

Філатов відвідав бійців Третьої окремої штурмової бригади на Донеччині та доправив їм техніку і автівки від дніпрян 

Сьогодні 20:15
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Дніпро продовжує системно забезпечувати українських оборонців на фронті технікою та машинами.

Новости Днепра про Філатов відвідав бійців Третьої окремої штурмової бригади на Донеччині та доправив їм техніку і автівки від дніпрян 

13 червня мер Дніпра Борис Філатов особисто доправив бійцям Третьої окремої штурмової бригади, що нині знаходиться на Донеччині, чергову партію устаткування, необхідного для відсічі ворогові. 

«Безперечно, ви пам’ятаєте, що після кожного обстрілу мирних міст державою-терористом, я не забуваю повторювати, що ми не маємо права емоційно вигоряти і зобов’язані конвертувати нашу ненависть у допомогу Силам Оборони», — повідомив мер Дніпра. Філатов також додав, що настрій у оборонців бойовий, а помста за цинічний обстріл рашистами житлового будинку у Кривому Розі не забариться. 

Так, серед техніки, яку отримали бійці, низка пікапів, «швидких», вантажівок, а також з десяток дронів, тепловізорів та інших приладів, які фахівці міськради використали для модернізації деяких гармат.

Новости Днепра про Філатов відвідав бійців Третьої окремої штурмової бригади на Донеччині та доправив їм техніку і автівки від дніпрян 

Новости Днепра про Філатов відвідав бійців Третьої окремої штурмової бригади на Донеччині та доправив їм техніку і автівки від дніпрян Українська

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