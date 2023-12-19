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  • Филатов ответил, почему в Днепре иногда возникает «мусорный коллапс» и когда эту проблему решат

Филатов ответил, почему в Днепре иногда возникает «мусорный коллапс» и когда эту проблему решат

Сегодня 15:18
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Мэр Днепра ответил на больной вопрос с вывозом мусора.

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В 2023 году обострилась проблема с вывозом мусора. Жители некоторых массивов жаловались, что бытовые отходы не вывозятся неделями. Почему в Днепре возникает «мусорный коллапс», рассказал городской голова Борис Филатов, во время своего отчета за 2023 год.

Мэр говорит, что есть две проблемы, приводящие к появлению огромных завалов мусора во дворах многоэтажек. Это нехватка работников коммунальных предприятий и долги горожан. Что же касается ОСМД, то они часто сотрудничают с частными подрядчиками, которые не добросовестно выполняют свои обязанности. 

Филатов отметил, что предприятиям не хватает людей. Многие водители мобилизовались, а новые люди не хотят приходить на свободные места.

Но очень много водителей мобилизовано и фактически нет желающих работать на мусоровоз. Поскольку мы — местное самоуправление, то у нас невозможно работать, не став на учет в военкомате. Потому люди не хотят идти работать в коммунальные службы. Они понимают, как они придут, после этого с мусоровоза их снимут и передадут в Вооруженные силы. И вместо водителя мусоровоза, он будет водить боевую машину пехоты, – объяснил Филатов во время онлайн-трансляции.

То есть по сути некому вывозить мусор, которого собирается все больше.

Вторая проблема — долги горожан, которые составляют 227 миллионов гривен.

Поэтому если бы долг закрыли, может ситуация и сдвинулась бы с мертвой точки, — отметил городской голова.

Впереди Новый год, поэтому мэр Днепра не исключает возникновения нового «мусорного коллапса», ведь горожане готовятся к праздникам и покупают много еды. Ежегодно перед праздниками растет количество отходов, а рук все еще не хватает.

Но, опять же, я не составляю из себя ответственности. Сейчас мы принимаем все необходимые управленческие решения, чтобы решить эту проблему. Я думаю, в 2024 году мы будем ее решать и решим, — акцентировал он.

Напомним, ранее коммунальщики объясняли, почему в Днепре плохо вывозят мусор.

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