У міськраді пояснили, що уповільнює вивизення сміття з баків у Дніпрі

Останнім часом мешканці деяких районів Дніпра скаржаться на переповнені баки для сміття.

У міській раді пояснили, що уповільнює вивизення твердих побутових відходів.

Зазначається, що при вивезенні сміття перевізник (зокрема, у нашому місті – це ТОВ «Екологія-Д») стикається з низкою проблем. Наприклад, це збільшення кількості населення – Дніпро прийняв дуже багато переселенців, несплата містянами за послугу, брак кадрів, а також проблеми, що мають сезонний характер: взимку – це новорічні ялинки, навесні, восени – зібране гілля, а влітку-на початку осені – так звана кавунова проблема.

Збільшуються обсяги сміття. Воно стає важким. А коли дощить, то ще й вологішим. Ця сезонна проблема притаманна не лише Дніпру, а й іншим містам. Ще існує низка факторів, які впливають на вивезення сміття. Серед них і збільшення кількості населення. Наразі маємо розрахункову цифру для Дніпра 1 млн 250 тис. мешканців. Також суттєво знизилися оплати за послугу. А перевізнику необхідно ремонтувати техніку, платити зарплатню робітникам, збільшувати кількість контейнерів, замінювати зламані баки. Ще одна проблема, яка впливає на графік вивезення сміття, – це брак кадрів. Не вистачає водіїв, — розповіла Ірина Козлова, заступниця директора департаменту екологічної політики міської ради.

За її словами, щодня у місті на лінії працюють 34 сміттєвози.

Найближчим часом ситуацію з вивезенням сміття у проблемних районах буде виправлено та надалі посилено контроль, – зазначила Ірина Козлова.

Крім того, під час вивезення сміття працівники ТОВ «Екологія-Д» стикаються ще з однією проблемою – це припарковані поруч з контейнерами автомобілі. Через них сміттєвози не можуть під’їхати, аби вивантажити сміття з контейнерів.

Інколи на одну і ту ж саму адресу доводиться приїжджати двічі й тричі за день, аби забрати сміття з баків…Докладаємо усіх зусиль, аби вчасно вивозити сміття. Водночас просимо населення сплачувати послугу, оскільки значно зросли борги. На сьогодні вони дорівнюють вже близько 220 млн грн. У приватному секторі рівень оплат знизився до 65%, у багатоповерхівках – до 86%, — розповів заступник директора ТОВ «Екологія-Д» Олексій Курський.

Щодо нестачі кадрів. Водій сміттєвоза —доволі специфічна професія. Не можна взяти на роботу будь-якого водія. Навчання потребує певного часу.

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