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  • Филатов: «Мы должны создавать институции, которые найдут и накажут всех военных преступников рф»

Филатов: «Мы должны создавать институции, которые найдут и накажут всех военных преступников рф»

Сегодня 15:38
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Больные имперские амбиции и ужасная агрессия россии заставили Украину стать государством, которое десятилетие будет находиться в состоянии постоянной военной подготовки к возможной угрозе.

Новости Днепра про Филатов: «Мы должны создавать институции, которые найдут и накажут всех военных преступников рф»

«До 24 февраля было очень много разговоров, что нам нужно быть как Израиль. И мы стали. Поэтому давайте не забывать, что израильтяне никому никогда ничего не прощают. Месть. Мы должны создавать институции, которые найдут (сколько ни прошло времени) всех военных преступников. И накажут их», — заявил мэр Днепра Борис Филатов в эфире телеканала «Прямой».

Новости Днепра про Филатов: «Мы должны создавать институции, которые найдут и накажут всех военных преступников рф»Українська Новости Днепра про Филатов: «Мы должны создавать институции, которые найдут и накажут всех военных преступников рф»Русский

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