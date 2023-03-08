Филатов: «Мы должны создавать институции, которые найдут и накажут всех военных преступников рф»

Больные имперские амбиции и ужасная агрессия россии заставили Украину стать государством, которое десятилетие будет находиться в состоянии постоянной военной подготовки к возможной угрозе.

«До 24 февраля было очень много разговоров, что нам нужно быть как Израиль. И мы стали. Поэтому давайте не забывать, что израильтяне никому никогда ничего не прощают. Месть. Мы должны создавать институции, которые найдут (сколько ни прошло времени) всех военных преступников. И накажут их», — заявил мэр Днепра Борис Филатов в эфире телеканала «Прямой».

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