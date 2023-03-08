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  • Філатов: «Ми повинні створювати інституції, які знайдуть і покарають усіх військових злочинців рф»

Філатов: «Ми повинні створювати інституції, які знайдуть і покарають усіх військових злочинців рф»

Сьогодні 15:38
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Хворі імперські амбіції та жахлива агресія росії змусили Україну стати державою, яка десятиріччя наперед перебуватиме в стані постійної військової підготовки до можливої загрози.

Новости Днепра про Філатов: «Ми повинні створювати інституції, які знайдуть і покарають усіх військових злочинців рф»

«До 24 лютого було дуже багато розмов, що нам потрібно бути як Ізраїль. І ми стали. Тому давайте не забувати, що ізраїльтяни нікому ніколи нічого не пробачають. Помста. Ми повинні створювати інституції, які знайдуть (скільки б не минуло часу) усіх військових злочинців. І покарають їх», — заявив мер Дніпра Борис Філатов в ефірі телеканалу «Прямий».

Новости Днепра про Філатов: «Ми повинні створювати інституції, які знайдуть і покарають усіх військових злочинців рф»Українська Новости Днепра про Філатов: «Ми повинні створювати інституції, які знайдуть і покарають усіх військових злочинців рф»Русский

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