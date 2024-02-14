Февральская температура воздуха в Днепре второй раз за неделю побила многолетний рекорд

В Днепре очередной февральский температурный рекорд.

В Днепре показатели термометров показали новый температурный рекорд. Об этом сообщает Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии.

13 февраля максимальная температура воздуха в Днепре достигла +10,8°С. Предыдущее рекордное значение в этот день наблюдалось в 2002 году и составило +10,5°С.

Напомним, в Днепре в очередной раз зафиксировали новый температурный рекорд. 7 февраля максимальная температура воздуха составила +11,4 градуса. Предыдущее рекордное значение в этот день составило +10,4 градуса 7 февраля 1974 года.

Заметим, что метеорологическая зима в этом году опоздала и началась в середине января.

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