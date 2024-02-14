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Лютнева температура повітря в Дніпрі вдруге за тиждень побила багаторічний рекорд

Сьогодні 19:31
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У Дніпрі черговий лютневий температурний рекорд.

Новости Днепра про Лютнева температура повітря в Дніпрі вдруге за тиждень побила багаторічний рекорд

У Дніпрі показники термометрів показали новий температурний рекорд. Про це повідомляє Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорології.

13 лютого максимальна температура повітря у місті Дніпро сягнула +10,8°С. Попереднє рекордне значення цього дня спостерігалося у 2002 році і становило +10,5° С.

Нагадаємо, у Дніпрі вчергове зафіксували новий температурний рекорд. 7 лютого максимальна температура повітря сягнула +11,4 градуса. Попереднє рекордне значення цього дня становило +10,4 градуса 7 лютого 1974 року.

Зауважимо, що метеорологічна зима цьогоріч спізнилася і почалася аж в середині січня.

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