Лютнева температура повітря в Дніпрі вдруге за тиждень побила багаторічний рекорд

У Дніпрі показники термометрів показали новий температурний рекорд. Про це повідомляє Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорології.
13 лютого максимальна температура повітря у місті Дніпро сягнула +10,8°С. Попереднє рекордне значення цього дня спостерігалося у 2002 році і становило +10,5° С.
Нагадаємо, у Дніпрі вчергове зафіксували новий температурний рекорд. 7 лютого максимальна температура повітря сягнула +11,4 градуса. Попереднє рекордне значення цього дня становило +10,4 градуса 7 лютого 1974 року.
Зауважимо, що метеорологічна зима цьогоріч спізнилася і почалася аж в середині січня.
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