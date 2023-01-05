«Фантомы», лишение прав и стоимость регистрации машины: нововведения 2023 года для автомобилистов

С 1 января в Украине изменилась сумма, отчисляемая владельцами новых или ввезеных из-за границы авто в Пенсионный фонд. При регистрации машины новый владелец обязан заплатить в учреждение от 3 до 5% от покупной суммы. Так, если цена машины не превышает 165 прожиточных минимумов или 442,8 тыс грн то оплатить нужно 3%, если ее цена от 442,8 до 778,3 тыс грн отдать нужно будет 4%, а если стоимость машины превышает 290 прожиточных минимумов или 778,3 тыс грн то отчисления в Пенсионный фонд будут составлять 5%. При перепродаже машины либо если это электрокар – платить сбор не нужно.
Помимо этого, был также изменен порядок начисления транспортного налога, более известного как «налог на роскошь». Платить его обязаны те, чьи машины еще не достигли 5 летнего возраста и оцениваются в 375 минимальных зарплат и более. То есть стоить они должны от 2,5 млн грн.
Теперь в сервисных центрах МВД установят камеры с функцией распознавания лица. Поставят их на входе в класс, где будут принимать экзамен у будущих водителей. Сделать это хотят для того, чтобы сдавать теорию вместо претендента на получение прав не пришел более опытный человек и не сдал за него экзамен. Камеры будут верифицировать «студентов», а в классе их рассадят по рандомному принципу.
Также камеры будут контролировать поведение кандидатов в водители, выражение их лица при неправильном ответе на тестовый вопрос, а удаленный доступ к компьютерам с тестами «закроют» и таким образом за будущего водителя никто не сможет ответить на вопросы тестов.
Также фиксировать на видео будут все, что происходит во время сдачи практического экзамена. Для этого в автомобиле установят четыре камеры – две в салоне, еще по одной – спереди и сзади машины, а дублирующие педали снабдят датчиками нажатия.
Также в этом году на дороги планируется вернуть полицейские «фантомы» — патрульные авто без опознавательных знаков, фиксирующие скорость транспортных средств на дороге. Кроме этого, в стране могут ужесточить наказание за превышение скорости вплоть до лишения прав. Такой законопроект одобрен профильным комитетом Верховной Рады, но еще не проголосован. Документом предполагается, что если водитель превысит скорость на 50 км/час его лишат возможностью управлять машиной от 3 до 6 месяцев. Если превышение составит 70 км/час, то ездить нельзя будет от полугода до года.
Для нарушителей ПДД планируют увеличить сроки оплаты штрафов. Сейчас у водителя есть для этого 10 дней с момента вручения постановления, а депутаты хотят продлить этот срок до 15 суток.
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