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  • «Временный» памятник, простоявший более 70 лет: история «танка» в Днепре (ФОТО)

«Временный» памятник, простоявший более 70 лет: история «танка» в Днепре (ФОТО)

Сегодня 18:05
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Сегодня в Днепре с перекрестка двух проспектов убрали памятник генералу Ефиму Пушкину, в народе прозванный просто «Танк». Журналисты dnepr.info решили вспомнить как он там появился и как раньше выглядел.

Новости Днепра про «Временный» памятник, простоявший более 70 лет: история «танка» в Днепре (ФОТО)

Генерал Пушкин командовал танковой дивизией и в конце августа 1941 года на подступах к Днепру разгромил немецкую мотоколонну, а за оборону города ему было присвоено звание героя. В 1943 корпус генерала Пушкина помогал освобождать нашу область. До конца Второй мировой войны генерал не дожил был ранен в Николаевской области и погиб. Его прах доставили в Днепр и захоронили на мемориальном кладбище на Соборной площади.

Увековечить память о генерале Пушкине решили памятником. Первый вариант монумента предполагал, что это будет ростовая скульптура военного на постаменте. Но по неизвестным причинам такой памятник не был создан, а танк Т-34 в качестве монумента был «выбран» совершенно случайно. Пока в Днепре ждали отмашки на разрешение установить ростовую скульптуру то решили поставить «временный» памятник в виде танка. Сначала это был Т-70. Появился он на постаменте в 1945 году.

Новости Днепра про «Временный» памятник, простоявший более 70 лет: история «танка» в Днепре (ФОТО)

В 1967 году его решили реконструироваться и танк был заменен на нынешний Т-34. С тех пор танк с постамента никуда не перемешали, только иногда обновляли его цвет.

Новости Днепра про «Временный» памятник, простоявший более 70 лет: история «танка» в Днепре (ФОТО)

Не всегда удачно была подобрана краска, но тем не менее словосочетание «у танка» знает каждый житель города. Многие здесь назначали встречи, до начала строительства метро – прогуливались по аллее или сидели в тени на лавочках.

Новости Днепра про «Временный» памятник, простоявший более 70 лет: история «танка» в Днепре (ФОТО)

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Новости Днепра про «Временный» памятник, простоявший более 70 лет: история «танка» в Днепре (ФОТО)Українська Новости Днепра про «Временный» памятник, простоявший более 70 лет: история «танка» в Днепре (ФОТО)Русский

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