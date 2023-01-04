«Временный» памятник, простоявший более 70 лет: история «танка» в Днепре (ФОТО)

Сегодня в Днепре с перекрестка двух проспектов убрали памятник генералу Ефиму Пушкину, в народе прозванный просто «Танк». Журналисты dnepr.info решили вспомнить как он там появился и как раньше выглядел.

Генерал Пушкин командовал танковой дивизией и в конце августа 1941 года на подступах к Днепру разгромил немецкую мотоколонну, а за оборону города ему было присвоено звание героя. В 1943 корпус генерала Пушкина помогал освобождать нашу область. До конца Второй мировой войны генерал не дожил был ранен в Николаевской области и погиб. Его прах доставили в Днепр и захоронили на мемориальном кладбище на Соборной площади.

Увековечить память о генерале Пушкине решили памятником. Первый вариант монумента предполагал, что это будет ростовая скульптура военного на постаменте. Но по неизвестным причинам такой памятник не был создан, а танк Т-34 в качестве монумента был «выбран» совершенно случайно. Пока в Днепре ждали отмашки на разрешение установить ростовую скульптуру то решили поставить «временный» памятник в виде танка. Сначала это был Т-70. Появился он на постаменте в 1945 году.

В 1967 году его решили реконструироваться и танк был заменен на нынешний Т-34. С тех пор танк с постамента никуда не перемешали, только иногда обновляли его цвет.

Не всегда удачно была подобрана краска, но тем не менее словосочетание «у танка» знает каждый житель города. Многие здесь назначали встречи, до начала строительства метро – прогуливались по аллее или сидели в тени на лавочках.

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