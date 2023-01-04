Вакансии по хештегу и помощь искусственного интеллекта: как найти удаленную работу за границей

Во время поиска работы – главное не опускать рук и быть активным, поэтому рекомендуем размещать резюме не на одной платформе, а на всех сразу. Это увеличит шансы найти вакансию с хорошими условиями и оплатой.
Linkein тут можно найти вакансии по хештегу, познакомится с коллегами, которые могли бы порекомендовать вас в своей компании и напрямую написать HR компании в которой хотелось бы работать.
Сеть Angel специализируется на вакансиях в стартапах, собрано более 100 тысяч предложений о работе.
Hired – тут нет предложений с вакансиями в нашем привычном понимании. Соискатель просто размещает резюме и ждет, пока на него откликнуться работодатели.
Hubstaff Talent – тут можно найти удаленную работу как на полный рабочий день так и частичную занятость с почасовой оплатой и фиксированной ставкой.
Платформа Glassdoor помогает не только найти работу, публикуя вакансии, но и дает обзоры компаний, а также советы как пройти собеседование.
Turing – сайт необычен тем, что работу тут помогает искать искусственный интеллект. Соискатель рассказывает о себе, а «машина» подбирает ему вакансии в соответствии с описанным в резюме опытом и пожеланиями от работодателей.
Indeed – платформа, где соискатель может видеть все вакансии в том или ином городе за границей.
Working Nomads – сайт, где в основном представлены вакансии для программистов, юристов и преподавателей.
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