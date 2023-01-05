«Фантоми», позбавлення прав та вартість реєстрації машини: нововведення 2023 року для автомобілістів Дніпра

Цього року на водіїв Дніпра чекає чимало нововведень. В Україні хочуть запровадити нові терміни сплати штрафів за порушення правил дорожнього руху, на дороги повертаються «фантоми» та змінюється вартість реєстрації машини. Журналісти dnepr.info зібрали всі нововведення у єдину добірку.

Податки та відрахування

З 1 січня в Україні змінилася сума, яку відраховують власники нових або ввезених з-за кордону авто до Пенсійного фонду. При реєстрації машини новий власник зобов’язаний заплатити до установи від 3 до 5% від покупної суми. Так, якщо ціна машини не перевищує 165 прожиткових мінімумів або 442,8 тис грн, то сплатити потрібно 3%, якщо її ціна від 442,8 до 778,3 тис грн віддати потрібно буде 4%, а якщо вартість машини перевищує 290 прожиткових мінімумів або 778,3 тис грн то відрахування до Пенсійного фонду становитимуть 5%. При перепродажі машини або якщо це електрокар платити збір не потрібно.

Крім цього, було також змінено порядок нарахування транспортного податку, більш відомого як податок на розкіш. Платити його зобов’язані ті, чиї машини ще не досягли 5 років і оцінюються в 375 мінімальних зарплат і більше. Тобто коштувати вони мають від 2,5 млн. грн.

Скласти іспит

Тепер у сервісних центрах МВС встановлять камери із функцією розпізнавання обличчя. Поставлять їх на вході до класу, де прийматимуть іспит у майбутніх водіїв. Зробити це хочуть для того, щоб складати теорію замість претендента на отримання прав не прийшла досвідченіша людина і не склала за нього іспит. Камери верифікуватимуть «студентів», а в класі їх розсадять за рандомним принципом.

Також камери контролюватимуть поведінку кандидатів у водії, вираження їх обличчя при неправильній відповіді на тестове питання, а віддалений доступ до комп’ютерів із тестами «закриють» і таким чином за майбутнього водія ніхто не зможе відповісти на запитання тестів.

Також фіксуватимуть на відео все, що відбувається під час складання практичного іспиту. Для цього в автомобілі встановлять чотири камери – дві в салоні, ще по одній – спереду та ззаду машини, а дублюючі педалі забезпечать датчиками натискання.

Штрафи та «фантоми»

Також цього року на дороги планується повернути поліцейські «фантоми» – патрульні авто без розпізнавальних знаків, які фіксують швидкість транспортних засобів на дорозі. Крім цього, у країні можуть посилити покарання за перевищення швидкості аж до позбавлення прав. Такий законопроект схвалено профільним комітетом Верховної Ради, але ще не проголосовано. Документом передбачається, що якщо водій перевищить швидкість на 50 км/год, його позбавлять можливістю керувати машиною від 3 до 6 місяців. Якщо перевищення складе 70 км/год, їздити не можна буде від півроку до року.

Для порушників ПДР планують збільшити термін оплати штрафів. Зараз водій має для цього 10 днів з моменту вручення постанови, а депутати хочуть продовжити цей термін до 15 діб.

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