Ежедневные обстрелы Днепра и области: в ОК «Юг» объяснили, почему РФ массово атакует нас ночью

Постоянные ночные атаки продолжаются почти месяц.

Май в Днепре и области оказался тревожным. Почти каждую ночь в сторону нашего региона летят воздушные цели. Обычно это разведывательные или ударные БПЛА, а в последнее время и ракеты, транзитом перелетающие по Днепропетровщине, чтобы атаковать Киев или центр или запад Украины.

Кроме этого, ранее РФ совершала массовые атаки днем, а теперь преимущественно ночью. По словам пресс-секретаря ОК Южные Наталии Гуменюк, такие атаки обусловлены тем, что в ночное время труднее выявлять цели, поэтому россияне испытывают наши системы противовоздушной обороны. Также не исключено, что они хотят поразить украинцев и расшатать ситуацию в обществе, накануне вероятного контрнаступления.

«Мы видим попытку действительно истощить терпение украинцев, украинскую систему противовоздушной обороны (ПВО). Потому что действительно ночью немного труднее проявлять цели», — отметила руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны юга Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона.

По ее словам, такое уже было, когда все ждали освобождения оккупированного Херсона.

Напомним, сегодня ночью беспилотники атаковали Кривой Рог. В результате обстрела повреждено промышленное предприятие и админздание. К сожалению, ранение получила 65-летняя женщина, которая сейчас находится в больнице. А на Днепропетровщине атаковали пожарную часть, в результате чего пострадал спасатель.

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