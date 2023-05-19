Ежедневные обстрелы Днепра и области: в ОК «Юг» объяснили, почему РФ массово атакует нас ночью

Май в Днепре и области оказался тревожным. Почти каждую ночь в сторону нашего региона летят воздушные цели. Обычно это разведывательные или ударные БПЛА, а в последнее время и ракеты, транзитом перелетающие по Днепропетровщине, чтобы атаковать Киев или центр или запад Украины.
Кроме этого, ранее РФ совершала массовые атаки днем, а теперь преимущественно ночью. По словам пресс-секретаря ОК Южные Наталии Гуменюк, такие атаки обусловлены тем, что в ночное время труднее выявлять цели, поэтому россияне испытывают наши системы противовоздушной обороны. Также не исключено, что они хотят поразить украинцев и расшатать ситуацию в обществе, накануне вероятного контрнаступления.
«Мы видим попытку действительно истощить терпение украинцев, украинскую систему противовоздушной обороны (ПВО). Потому что действительно ночью немного труднее проявлять цели», — отметила руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны юга Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона.
По ее словам, такое уже было, когда все ждали освобождения оккупированного Херсона.
Напомним, сегодня ночью беспилотники атаковали Кривой Рог. В результате обстрела повреждено промышленное предприятие и админздание. К сожалению, ранение получила 65-летняя женщина, которая сейчас находится в больнице. А на Днепропетровщине атаковали пожарную часть, в результате чего пострадал спасатель.
Читайте также:
Автор:
Травмированного горожанина своевременно госпитализировали в медицинское учреждение.
В Днепре есть 8 районов, самый большой из которых –…
Сегодня, 19 мая, жителей поселка Покровское Синельниковского района напугал черный…
Днепровский Пабло Эскобар попался в полицию.
Травмированного горожанина своевременно госпитализировали в медицинское учреждение.
В Днепре есть 8 районов, самый большой из которых – Соборный, а самым маленьким считается Центральный, в нем проживает меньше всего людей. Чем удаление район от центра города – тем дешевле в нем аренда недвижимости, но чем больше размер самого…
Полезная информация!
Сегодня, 19 мая, жителей поселка Покровское Синельниковского района напугал черный густой дым.
Днепровский Пабло Эскобар попался в полицию.
На днях в Днепре на территории ЖК River Park, что на Набережной Победы, две женщины устроили драку.
В центре Днепра большое количество баров и ресторанов – у жителей есть большой выбор куда пойти. Раньше их было не так много и продавали там в основном мороженное, соки, комплексные обеды. В 1990-х годах некоторые кафе Днепра «переквалифицировались» и стали…
В пятницу, 19 мая, в Днепре некоторым горожанам отключили воду.
Спойлер: все кончилось хорошо.
Вчера, 18 мая, в Днепре снова произошла трагедия на железнодорожной дороге.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!